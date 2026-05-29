雲端奢華極致體驗！乘頂級航空豪歎美酒佳餚 尊享芭堤雅懸崖鳥巢與雙慶典

去旅行的極致享受，從踏入機場的第一秒就已經開始。味力之旅全新策劃「泰非凡—芭堤雅、曼谷超豪享受純玩5天團」，特別為追求生活品味的香港人，度身訂造一場非一般的奢華飛航與度假體驗，將雲端星級享受與泰國最新網紅秘境完美結合。

翱翔天際的非凡盛宴 尊享六千條娛樂頻道與貴賓室

這趟旅程徹底顛覆大家對傳統東南亞飛行的刻板印象。行程中大家將會步入尊貴的機場貴賓候機室，航程中更是星級享受的延續，大家都能在舒適寬敞的客位上，一邊愜意享用由大廚操刀的高空美酒佳餚，一邊觀賞多達6,500條娛樂頻道的視聽盛宴。無論是最新電影還是多元節目，貼心的頂級飛航服務讓漫長的雲端時光化為最極致的感官享受。