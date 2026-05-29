雲端奢華極致體驗！乘頂級航空豪歎美酒佳餚 尊享芭堤雅懸崖鳥巢與雙慶典

去旅行的極致享受，從踏入機場的第一秒就已經開始。味力之旅全新策劃「泰非凡—芭堤雅、曼谷超豪享受純玩5天團」，特別為追求生活品味的香港人，度身訂造一場非一般的奢華飛航與度假體驗，將雲端星級享受與泰國最新網紅秘境完美結合。
翱翔天際的非凡盛宴 尊享六千條娛樂頻道與貴賓室
這趟旅程徹底顛覆大家對傳統東南亞飛行的刻板印象。行程中大家將會步入尊貴的機場貴賓候機室，航程中更是星級享受的延續，大家都能在舒適寬敞的客位上，一邊愜意享用由大廚操刀的高空美酒佳餚，一邊觀賞多達6,500條娛樂頻道的視聽盛宴。無論是最新電影還是多元節目，貼心的頂級飛航服務讓漫長的雲端時光化為最極致的感官享受。
懸崖鳥巢俯瞰藍海 一日過足潑水與水燈雙慶典
抵達泰國後，視覺震撼接踵而來。行程重本包門票，帶大家直擊近年風靡社交媒體的網紅朝盛地——鳥巢美人魚咖啡餐廳。大家可優雅地坐在懸崖邊精緻的「鳥巢」卡座內，獲贈特色飲品，在日落餘暉與海風微醺中捕捉明信片等級的網美大片，盡享泰式慵懶。
除了現代美學，行程更深度融入傳統文化。在充滿古典風情的「爽泰度假莊園」，大家不必等到特定月份，就能一口氣體驗泰國兩大傳統盛事：在歡笑中親身感受潑水節的激爽祈福，暮色下再親手放下一盞承載心願的水燈，看著微弱的燭光在水面上盪漾。配合莊園內精彩的泰國文化表演、愜意的騎大象與坐馬車，深度領略泰蘭德的野性與溫柔。
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<芭堤雅> <曼谷> 超豪享受純玩5天
旅行團編號︰STK05
團費︰$4,299起/位
出發日期︰7月24、31日，8月7、14、21日
味力之旅 查詢電話︰2771 8666