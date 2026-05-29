榴槤控注意！大馬名種榴槤放題 穿梭水鄉漁村與雲頂娛樂城

想像一下，當大家置身於翠綠的熱帶果園中，空氣中彌漫著讓人垂涎的濃郁果香，剛從樹上採摘的名種榴槤在大家面前即開即食，那種如冰淇淋般綿密、奶油般滑順的滋味在口腔中瞬間炸開！美麗華旅遊全新策劃的「吉隆坡‧馬六甲‧雲頂高原‧吉膽島 5天團」，將這場果皇饕餮盛宴與大馬最經典的娛樂、文化與水鄉景致完美融為一體，帶大家開啟一趟兼具口腹之慾與視覺震撼的高質感慢遊。

果園限定榴槤放題 清蒸魚王忘不了嚐鮮

這趟旅程最讓全港「榴槤控」瘋狂的，莫過於重量級安排的榴槤果園放題。在專業果農的帶領下，大家將能一邊參觀並了解榴槤的生長過程，一邊盡情任食即開的貓山王、D24、XO、江海等頂級名種榴槤與各式時令水果。