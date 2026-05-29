榴槤控注意！大馬名種榴槤放題 穿梭水鄉漁村與雲頂娛樂城

想像一下，當大家置身於翠綠的熱帶果園中，空氣中彌漫著讓人垂涎的濃郁果香，剛從樹上採摘的名種榴槤在大家面前即開即食，那種如冰淇淋般綿密、奶油般滑順的滋味在口腔中瞬間炸開！美麗華旅遊全新策劃的「吉隆坡‧馬六甲‧雲頂高原‧吉膽島 5天團」，將這場果皇饕餮盛宴與大馬最經典的娛樂、文化與水鄉景致完美融為一體，帶大家開啟一趟兼具口腹之慾與視覺震撼的高質感慢遊。
果園限定榴槤放題 清蒸魚王忘不了嚐鮮
這趟旅程最讓全港「榴槤控」瘋狂的，莫過於重量級安排的榴槤果園放題。在專業果農的帶領下，大家將能一邊參觀並了解榴槤的生長過程，一邊盡情任食即開的貓山王、D24、XO、江海等頂級名種榴槤與各式時令水果。
除了滿足大家口腹之慾，旅程亦會帶大家前往歷史韻味的世界文化遺產——馬六甲古城。漫步在荷蘭廣場，歷史悠久的紅屋、古老的大鐘樓與聖地牙哥古城堡在夕陽下顯得格外沉靜。隨後踏入擁有300多年歷史的雞場街，古董店、特色餐廳與南洋風情的傳統老屋錯落有致，一邊品嘗地道美食，一邊捕捉明信片等級的文藝打卡大片，體會時空倒流的優雅。
旅程的另一大隱世亮點，是前往被稱為「螃蟹島」的吉膽島。這裡的居民以漁業維生，整座島嶼的建築都奇妙地建立在高腳柱上，展現出純樸獨特的水鄉漁村風情。行程特別安排乘船環島遊，帶領大家在大海中追逐海豚、觀賞餵食老鷹的震撼場面，更可以走訪彩虹橋，感受與世隔絕的慢活生態魅力。最後回到吉隆坡，在外觀拍照打卡著名的雙子星KLCC與炫目的Saloma Link彩色行人天橋，為這趟旅程注入滿滿的現代都市繁華。
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吉隆坡‧馬六甲‧雲頂高原‧吉膽島即開即食榴槤果園5天團
旅行團編號：MKKD05
團費：$2,799/位
快將成團：6月12、16、18、19、22、24、26、28、30日，7月2、4、8、11日
已成團︰6月13、17、23、27日，7月15、30日，8月19日
美麗華旅遊
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