TVB《盲盒鐵路遊》同款秘境！直航8天奔向呼倫貝爾 解鎖最北極村的浪漫盲盒

看完《盲盒鐵路遊》是不是也被那片無邊無際的綠色海洋與神秘的北極車站深深吸引？與其在螢幕前羨慕，不如跟著電視去旅行！食玩假期全新推出「呼倫貝爾、漠河北極村香港直航8天純玩團」，完美復刻TVB熱門綜藝的拍攝足跡，帶你用最意想不到的視角，親身體驗塞外大西北的野性與純淨。

越野車穿越綠色海洋 邂逅神祕馴鹿部落

旅程的重頭戲，莫過於深入亞洲最完美的草原——呼倫貝爾大草原。大家可以盡情飽覽莫日格勒河宛如銀絲帶般在綠毯上蜿蜒盤旋的壯麗奇觀，看著成群的牛羊如珍珠般灑落。隨後，旅程將轉入敖魯古雅使鹿部落，在這裡大家能親手餵飼溫馴的馴鹿，在茂密的原始森林間體會與世隔絕的清幽。