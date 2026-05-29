放鬆、放電一Take過！直擊亞洲兩大最強親子樂園 開啟大人與小孩滿分暑假

適逢暑假將至，爸媽們總會面臨同一個世紀難題：究竟去哪裡才能既讓精力充沛的子女盡情放電，自己又能好好放鬆、享受旅行的樂趣？今年暑假，新華旅遊特別推出「馬來西亞親子樂園5天團」與「直航釜山雙樂園吃喝玩樂全攻略5天團」，精心挑選最適合合家歡的遊樂與生態景點，讓大人與小孩在同一個旅程中，各自找到專屬的快樂方程式。

馬來西亞野生動物與水上狂歡 體驗與獸同行的奇妙冒險

新華旅遊的馬來西亞5天團將豐富的生態互動與大型主題樂園完美結合。旅程的重頭戲之一，是帶領一家大小深入A'Famosa野生動物園。在這裡，大人與小朋友將一同坐上特製的觀光遊覽車，穿梭於老虎、長頸鹿和大象群之中，甚至能親手體驗餵飼野生動物的樂趣，比起單純在玻璃窗外觀賞，這種近距離的接觸能帶給孩子更震撼的生態教育。