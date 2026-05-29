放鬆、放電一Take過！直擊亞洲兩大最強親子樂園 開啟大人與小孩滿分暑假

適逢暑假將至，爸媽們總會面臨同一個世紀難題：究竟去哪裡才能既讓精力充沛的子女盡情放電，自己又能好好放鬆、享受旅行的樂趣？今年暑假，新華旅遊特別推出「馬來西亞親子樂園5天團」與「直航釜山雙樂園吃喝玩樂全攻略5天團」，精心挑選最適合合家歡的遊樂與生態景點，讓大人與小孩在同一個旅程中，各自找到專屬的快樂方程式。
馬來西亞野生動物與水上狂歡 體驗與獸同行的奇妙冒險
新華旅遊的馬來西亞5天團將豐富的生態互動與大型主題樂園完美結合。旅程的重頭戲之一，是帶領一家大小深入A'Famosa野生動物園。在這裡，大人與小朋友將一同坐上特製的觀光遊覽車，穿梭於老虎、長頸鹿和大象群之中，甚至能親手體驗餵飼野生動物的樂趣，比起單純在玻璃窗外觀賞，這種近距離的接觸能帶給孩子更震撼的生態教育。
隨後，旅程將轉戰至當地的娛樂王國——雙威水上樂園(Sunway Lagoon)。樂園內包羅萬有，重本包門票讓大家盡情暢玩六大主題園區。無論是考驗膽量的刺激機動遊戲、讓消暑指數飆升的水上樂園，還是大人小孩都能找到共鳴的多元娛樂設施，都保證能讓全家大小玩得流連忘返，在歡笑與水花中創造最珍貴的仲夏回憶。
…………………………………………
馬來西亞 親子樂園 5天團
旅行團編號︰SKID05SD
快將成團︰8月6、10日
團費︰$ 4,299/位起
新華旅遊
查詢︰2722 2888
韓國釜山海線極速與童話 斜坡車與露營車的潮流派對
釜山的雙樂園5天團徹底打破了傳統韓國團的框架，主打最時髦的「吃喝玩樂全攻略」。行程安排了近年紅遍亞洲的Skyline Luge斜坡滑車，讓爸媽與孩子一同坐上空中吊椅直達山頂，再駕駛著滑車順著曲折的賽道急速俯衝，安全之餘又充滿速度感。
緊接著是充滿魔幻色彩的樂天世界(Magic Forest)，包入場及任玩套票讓全家人融入童話故事般的城堡與森林中。此外，行程在細節上極具心思，特別安排前往慶州的Zoolung Zoolung室內動物園，讓小朋友在舒適的室內空間與溫馴的小動物零距離接觸；隨後還可以坐上Blue Line Park海岸列車，沿著絕美海岸線吹著海風。行程亦安排在極具情調的海邊露營車區享受BBQ烤肉體驗，一邊品嘗香氣四溢的烤肉，一邊欣賞無敵海景，這才是大人與小孩都能真正各取所需、徹底放鬆的高品質假期。
…………………………………………
直航釜山 雙樂園 吃喝玩樂全攻略5天團
旅行團編號︰KKFL05SM
團費︰$ 2,699/位起
保證成團︰7月14、18、21日，8月2、11、20日
快將成團︰7月2、4、7、25、26、28日，8月1、4、6、15、18、25、30日
新華旅遊
查詢︰2722 2888