熱浪襲港！精選兩大天然冷氣房 奔向廬山清涼與呼倫貝爾綠浪

每逢夏季，香港的街頭總是被滾滾熱浪與黏膩的濕氣包圍。今年夏天，與其繼續在都市裡「乾蒸」，不如給自己放個清涼假期，逃往國內兩大頂級的天然避暑勝地。新華旅遊特別推出了江西廬山5天與內蒙古呼倫貝爾8天兩大純玩團，用大自然的綠意與涼風，徹底治癒大家的暑夏慵倦。
山水與人文的清涼交織 探索江西的夏日隱世秘境
如果想在短時間內尋覓一處清涼，江西那片隱匿於山水與徽派建築間的綠意無疑是首選。大家將能體驗被譽為「中國最美水上公路」的鄱湖吳城候鳥小鎮，水天一色的景色令浮躁的心情瞬間便沉靜了下來。隨後踏入世界瓷都景德鎮，在古色古香的陶瓷文化中感受一份內心的寧謐，再漫步於「中國最美鄉村」婺源，白牆黛瓦在綠樹掩映下顯得格外清幽。
旅程的重頭戲莫過於走訪最美梯雲人家「篁嶺」，乘纜車直達山頂，居高臨下俯瞰萬畝梯田與錯落有致的徽派民居，體會與世隔絕的清涼，而隱於峽谷之中的神仙旅居「望仙谷」，更能親身體會傳說中仙家修行的清幽意境。最後在江南三大名樓之首的「滕王閣」上登高臨風，遠眺贛江的壯闊景色，為這場告別汗流浹背的避暑之旅畫上完美句號。
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精彩江西中國避暑勝地【廬山】5天高鐵純玩團
旅行團編號︰LNHH05MY
快將成團︰6月8、14、17、19、24、28日，7月3、6、12、17、20、26、29日
團費︰$2,999/位起
新華旅遊
查詢︰2722 2888
奔向北境之巔 沉醉在呼倫貝爾大草原的碧綠波浪中
若大家渴望更廣闊的視野，想徹底逃離都市的壓迫感，那麼不妨將目光投向更遙遠的北方。行程中大家將能深度領略這片塞外淨土的獨特魅力，除了在草原上盡情馳騁、大口呼吸純淨清涼的空氣外，旅程更將深入被譽為「天然氧吧」的阿爾山國家森林公園。這裡擁有震撼人心的高山天池，湖水宛如一面巨大的明鏡，鑲嵌在茂密的原始森林之中。漫步在滿眼翠綠的林海間，聽著潺潺的溪流聲，體會真正的與世隔絕。此外，行程還涵蓋了充滿異國風情的滿洲里，這座融合了中俄蒙三國文化的邊境城市，展現出獨一無二的建築美學與人文景觀，為這趟避暑之旅增添了豐富的色彩。
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內蒙古呼倫貝爾大草原阿爾山8天純玩團
旅行團編號︰LRZX08SP
快將成團︰7月31日，8月14、21日，9月14日、18日
團費︰$9,999/位起
新華旅遊
查詢︰2722 2888