熱浪襲港！精選兩大天然冷氣房 奔向廬山清涼與呼倫貝爾綠浪

每逢夏季，香港的街頭總是被滾滾熱浪與黏膩的濕氣包圍。今年夏天，與其繼續在都市裡「乾蒸」，不如給自己放個清涼假期，逃往國內兩大頂級的天然避暑勝地。新華旅遊特別推出了江西廬山5天與內蒙古呼倫貝爾8天兩大純玩團，用大自然的綠意與涼風，徹底治癒大家的暑夏慵倦。

山水與人文的清涼交織 探索江西的夏日隱世秘境

如果想在短時間內尋覓一處清涼，江西那片隱匿於山水與徽派建築間的綠意無疑是首選。大家將能體驗被譽為「中國最美水上公路」的鄱湖吳城候鳥小鎮，水天一色的景色令浮躁的心情瞬間便沉靜了下來。隨後踏入世界瓷都景德鎮，在古色古香的陶瓷文化中感受一份內心的寧謐，再漫步於「中國最美鄉村」婺源，白牆黛瓦在綠樹掩映下顯得格外清幽。