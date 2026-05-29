夜探特波斯特蘭！卓飛、周雅霏十月親率「外星探秘團」 帶大家實地追尋墨西哥UFO足跡

近年隨着不明飛行物體（UFO）的話題在全球熱度居高不下，充滿神祕超自然色彩的墨西哥，再度成為探秘愛好者的終極朝聖地。歷史上不論是1991年震驚世界的日食飛碟目擊事件，還是城南至今頻繁出沒的未知光體，都為這片土地增添了無窮想像。域迦旅遊有限公司將於今年10月獨家推出墨西哥深度探秘團。最令人期待的是，行程特別邀請到神秘學專家卓飛與周雅霏親自隨團，帶領大家開啟一場顛覆認知的星際與文化尋求之旅。 金字塔下的心靈感應 走進目擊率最高的UFO之都

有別於一般的觀光行程，這趟旅程將直擊墨西哥UFO目擊之冠的神秘小鎮——特波斯特蘭。這座被崇山峻嶺環抱的古老小鎮，因經常有飛碟與異樣光球出沒而聞名於世。團友們將會一步步徒步登上特波斯特科金字塔，居高臨下俯瞰令人屏息的絕美景致。到了深夜，在卓飛與周雅霏的專業引導下，大家更會在神秘的夜空下進行觀天與心靈感應活動，嘗試在無污染的星空下開啟第六感，與未知的宇宙力量產生連結。此外，還會前往多次被攝影機拍下發光不明物體的波波卡特佩特火山，讓大家近距離感受那股讓人敬畏的強大神秘磁場。

瑪雅天文謎題與色彩斑斕的亡靈節盛事 除了驚心動魄的超自然探索，這趟深度遊亦將墨西哥深厚的文化底蘊發掘得淋漓盡致。行程將帶領大家朝聖世界新七大奇蹟之一，位於奇琴伊察的庫庫爾坎金字塔，讓大家親眼見證精準的天文對齊現象，一同推敲古外星人理論的真實性，解開瑪雅文明的未解之謎。更不容錯過的是，適逢10月的黃金檔期，團友將能親身參與墨西哥一年一度、聞名全球的「亡靈節」慶典。大街小巷屆時將佈滿萬壽菊與色彩斑斕的剪紙，展現出對生命與死亡的豁達慶祝，帶來絕無僅有的視覺與節日震撼。

………………………………………… 墨西哥深度探秘團13天 旅行團編號：MEX13-261025A 團費：$59,999/位 出發日期：10月25日 域迦旅遊 / KOLTrip 查詢電話：3905 0820 WhatsApp：6681 6716