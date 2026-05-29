踏入《一千零一夜》的魔幻現實 二十天重走絲綢之路 揭開中亞五國神祕面紗

今年初秋，齊齊玩假期為不甘平凡的香港人獨家自創了「西遊記—重走古絲綢之路：中亞五國20天探索之旅」。這趟旅程將一次過帶領大家踏足哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼及塔吉克等五個神祕的「斯坦」國度，橫跨沙漠、古城、峽谷與高山湖泊，開展一場顛覆視覺與心靈的震撼壯遊。

走進科幻與童話的交織點 捕捉舉世罕見的奇觀

行程首先帶領大家前往能與美國大峽谷媲美的恰倫大峽谷，感受岩石在烈日下的野性呼喚；隨後轉入寧靜的天山明珠伊塞克湖，以及擁有「水下森林」神祕奇觀的凱因迪湖。隨後，大家會踏入荒涼的卡拉庫姆沙漠中心，凝視著那座已經熊熊燃燒了四十多年的「地獄之門」火坑，黑夜中的烈焰與滾滾熱浪宛如科幻電影的終極場景，帶來無可比擬的靈魂衝擊。