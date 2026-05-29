踏入《一千零一夜》的魔幻現實 二十天重走絲綢之路 揭開中亞五國神祕面紗

今年初秋，齊齊玩假期為不甘平凡的香港人獨家自創了「西遊記—重走古絲綢之路：中亞五國20天探索之旅」。這趟旅程將一次過帶領大家踏足哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼及塔吉克等五個神祕的「斯坦」國度，橫跨沙漠、古城、峽谷與高山湖泊，開展一場顛覆視覺與心靈的震撼壯遊。
走進科幻與童話的交織點 捕捉舉世罕見的奇觀
行程首先帶領大家前往能與美國大峽谷媲美的恰倫大峽谷，感受岩石在烈日下的野性呼喚；隨後轉入寧靜的天山明珠伊塞克湖，以及擁有「水下森林」神祕奇觀的凱因迪湖。隨後，大家會踏入荒涼的卡拉庫姆沙漠中心，凝視著那座已經熊熊燃燒了四十多年的「地獄之門」火坑，黑夜中的烈焰與滾滾熱浪宛如科幻電影的終極場景，帶來無可比擬的靈魂衝擊。
對於熱愛歷史與拍照打卡的大家而言，烏茲別克的撒馬爾罕更是夢幻之處。站在璀璨的雷吉斯坦廣場與帖木兒陵墓前，那滿眼的精緻藍色穹頂清真寺與古老經學院，美得彷彿讓人一瞬間穿越進了《一千零一夜》的童話世界。
深度文化洗禮 獨特塞外體驗
行程涵蓋了布哈拉、希瓦、尼薩及梅爾夫等多座被列入世界文化遺產的千古名城。更讓人驚喜的是，大家還能親臨傳說中唐代大詩人李白的出生地——碎葉城，撫今追昔。在探索歷史之餘，行程更注入了豐富的在地體驗 ，包括親眼尋訪傳奇的「汗血寶馬」並觀賞激昂的馬術表演、坐上四輪驅動車橫越沙漠，甚至走進宛如地底藝術博物館的塔什干地鐵站。若想感受最地道的人間煙火氣，奧什集市與楚蘇集市那充滿「中亞風」的熱鬧氛圍，絕對能滿足大家搜羅特色手信與掃街的慾望。
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西遊記——重走古絲綢之路：中亞五國20天探索之旅
旅行團編號：26C07-20
團費：$39,999/位（早報減$500，4人同行每人勁減$200，長者優惠$200-$400）
出發日期：8月30日，10月8日
齊齊玩假期
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