水鄉暮色與洲際奢華的溫柔交織 走進江南初夏的極致美學

大家印象中的江南，是否還停留在傳統的白牆黛瓦與人潮擁擠的舊式古鎮？這個初夏，不妨跟隨香港中國旅行社的步伐，重新定義一場充滿現代高級感的精緻江南遊。行程徹底打破了大眾對華東旅遊的刻板印象，將古典水鄉的溫婉、新興時尚古鎮的靜謐，以及頂級國際五星酒店的奢華體驗完美融合。
行程的視覺盛宴，由無錫被譽為「日式小京都」的禪文化小鎮——拈花灣正式開啟。步入香月花街，依山傍水的唐風宋韻建築錯落有致，更能巧遇初夏盛放的薰衣草與向日葵花海，彷彿踏進了宮崎駿的童話世界。夜幕低垂時，南長古運河兩旁大紅燈籠高高掛，在流光溢彩的水幕秀中，帶大家領略最地道的江南夜生活。隨後，行程將深入近年爆紅的「時尚新古鎮」——濮院。有別於傳統古鎮的商業化，濮院將現代時尚美學融入傳統水鄉中。
來到杭州，大家將登上城隍閣居高臨下將西湖的煙雨朦朧與杭州的天際線盡收眼底。隨後前往錢江新城的「城市陽台」，遠眺外形如巨大蓮花的奧運主場館，感受歷史與現代建築的震撼碰撞。
…………………………………………
CNAS~醉美華東上海、杭州、無錫、濮院時尚古鎮、洲際禮遇5天精選團
旅行團編號：CNAS
團費：$1,999/位
出發日期：6月至10月
香港中國旅行社
查詢電話︰3859 4800