水鄉暮色與洲際奢華的溫柔交織 走進江南初夏的極致美學

大家印象中的江南，是否還停留在傳統的白牆黛瓦與人潮擁擠的舊式古鎮？這個初夏，不妨跟隨香港中國旅行社的步伐，重新定義一場充滿現代高級感的精緻江南遊。行程徹底打破了大眾對華東旅遊的刻板印象，將古典水鄉的溫婉、新興時尚古鎮的靜謐，以及頂級國際五星酒店的奢華體驗完美融合。

行程的視覺盛宴，由無錫被譽為「日式小京都」的禪文化小鎮——拈花灣正式開啟。步入香月花街，依山傍水的唐風宋韻建築錯落有致，更能巧遇初夏盛放的薰衣草與向日葵花海，彷彿踏進了宮崎駿的童話世界。夜幕低垂時，南長古運河兩旁大紅燈籠高高掛，在流光溢彩的水幕秀中，帶大家領略最地道的江南夜生活。隨後，行程將深入近年爆紅的「時尚新古鎮」——濮院。有別於傳統古鎮的商業化，濮院將現代時尚美學融入傳統水鄉中。