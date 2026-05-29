酷暑警報！精選亞洲三大「地表最強」水上樂園 掀起今夏最激爽的水花狂歡

圖片來源︰Andamanda Phuket Facebook

在動輒飆破三十多度的高溫下，與其躲在室內吹著千篇一律的冷氣，不如換上泳裝，奔向全亞洲最頂尖的水上樂園，用極速俯衝的離心力與鋪天蓋地的浪花，徹底治癒你的夏季浮躁。 走進泰國神話的魔幻水世界 普吉島安達曼達水上樂園 若渴望一場充滿異國情調與神秘色彩的水上冒險，近年風靡全亞洲的泰國布吉安達曼達水上樂園（Andamanda Phuket）無疑是無數玩家心中的必去之一。這座斥資45億泰銖打造的巨型娛樂王國，巧妙地將泰國本土的民間神話傳說與頂尖的水上遊樂設施融為一體。

追求刺激的冒險家，絕對不能錯過這裡12個極限水瀡滑梯。坐上特製的橡皮艇，從數層樓高的起點順著曲折的水道急速滑落，最後瞬間被吸入巨大的漏斗形滑道中，劇烈的搖晃與失重感引發陣陣尖叫。

圖片來源：Sun World官方網站

勇闖富國島的荒島冒險越南Aquatopia水上樂園 如果想體驗遠離塵囂、被蔚藍大海環抱的極致度假感，位於越南富國島香島上的Aquatopia水上樂園則是另一個不容錯過的選擇之一。這座被譽為東南亞現代化的水上樂園，坐落於充滿熱帶風情的離島上。光是前往樂園的過程本身就是一場視覺享受——大家將乘坐榮獲金氏世界紀錄認證的全球最長跨海三索纜車。 樂園以最刺激的莫過於多條獲得國際大獎的極速滑道，這裡的滑水梯打破了傳統限制，利用強大的水流與近乎垂直的傾斜角度，帶給遊客如同過山車般的極速快感。園區內還劃分了多個驚險程度不同的區域，無論是在波濤洶湧的怪獸滑道迎擊離心力，還是在兒童區享受合家歡時光，都能在極致的動靜結合中，品味尊貴而新潮的夏日度假生活。

韓式影視與極速離心力的碰撞 韓國加勒比海灣 韓國京畿道的加勒比海灣是以加勒比海岸為主題打造而成的水上樂園，完美兼顧了驚險的遊樂設施與舒適的健康設施。戶外擁有寬達120公尺、長104公尺的巨型人工波浪池，以及可自由往來於室內外的溫柔流水池；室內則貼心設有室內波浪池、滑水道、暖心的SPA與三溫暖，讓全家大小無懼天氣轉變。 樂園最矚目的當屬超大型綜合滑水道「超級風暴（Mega Storm）」。玩家將在離地37公尺高的搭乘處坐上泳圈一滑而下，在全長355公尺的滑道中，體驗上下左右迴轉、連續3次急降急升的極限刺激感！最精彩的是，最後泳圈會瞬間落在直徑達18公尺的大型漏斗狀龍捲風中，在短短一分鐘內，瘋狂感受左右來回3次的無重力漂浮狀態。