美心西餅「Big Boy大個佬」系列 神還原男人浪漫 3大玩味主題全解構

在職場上，他是獨當一面的硬漢、遮風擋雨的經濟支柱；但回到家裡，當他握起遊戲機手掣時，便會發現原來每位爸爸的心中，其實都住著一個永遠長不大的big boy。今年父親節，美心西餅由精心推出全新「Big Boy 大個佬」三大父親節蛋糕系列。一共7款玩味十足的創意蛋糕，精準捕捉了阿爸從當年的「大個仔」變成今天「大個佬」的趣味轉變。系列分為飲食篇、玩樂篇與品味篇，展現爸爸不同面向的獨特魅力。
飲食篇：男人浪漫天花板！ 豆腐火腩飯與餐蛋麵神級化身
要數今季最吸睛、最能引爆社交平台讚好的，絕對是飲食篇的兩大港式美食神還原代表。被喻為「男人的浪漫」最高境界——「豆腐火腩飯蛋糕」用卜卜米化作粒粒白飯，並以滑嫩的牛奶奶凍演繹豆腐；最令人驚嘆的是那幾塊「火腩」，利用深淺色朱古力與細緻的芝士慕絲交織，神複製出肥瘦分明的肉質層次感，滿載地道的本土情懷。
另一款集體回憶則是「出前一丁餐蛋麵蛋糕」以原味忌廉細膩地拉出一圈圈波浪麵條，再用酸甜的士多啤梨慕絲與芒果奶凍，分別化身成厚切午餐肉與誘人的太陽蛋，最後注入芒果啫喱作為亮晶晶的「清雞湯湯底」，視覺效果栩栩如生！
玩樂篇：致敬熱血靈魂！ 港足與馬運的雙重快感
如果家中爸爸是體育迷，那麼「玩樂篇」就是為他量身度造的慶祝舞台。充滿熱血活力的「港足爸爸」蛋糕，精緻的綠色草地球場造型，最適合送給每逢深夜都要熬夜看球賽，甚至周末還會去踢街坊波的體育迷爸爸。而另一款專為喜歡鑽研馬經的爸爸而設的「馬運高昇」蛋糕，造型極具好兆頭，寓意新一季贏到開巷、橫財就手，絕對能哄得爸爸開懷大笑。
品味篇：型格大叔的日常！ 開心果、菲林捕捉溫馨時刻
至於平日作風低調、注重生活細節的「型格大叔」，則不可錯過「品味篇」的溫馨提案。當中包括近年大熱口味、型格可愛的「開心果爸爸」與散發慵懶幽默感的「梳乎爸爸」，用香濃與多層次的口感，融化平日嚴肅的爸爸。另外還有一款藏著每個開心時刻的「菲林回憶」蛋糕，以懷舊菲林筒為靈感，最適合全家人一邊切蛋糕，一邊回味昔日家庭旅行的溫馨點滴。
Eatizen會員早鳥預訂享85折起！
由即日起至6月18日，美心西餅推出父親節早鳥折扣，Eatizen會員於門市或網店預訂蛋糕，即享85折或於網店預訂及一般顧客享預訂優惠88折。另外，Eatizen會員於活動期間即日購買現售蛋糕，亦可享恆常9折優惠。