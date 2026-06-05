美心西餅「Big Boy大個佬」系列 神還原男人浪漫 3大玩味主題全解構

在職場上，他是獨當一面的硬漢、遮風擋雨的經濟支柱；但回到家裡，當他握起遊戲機手掣時，便會發現原來每位爸爸的心中，其實都住著一個永遠長不大的big boy。今年父親節，美心西餅由精心推出全新「Big Boy 大個佬」三大父親節蛋糕系列。一共7款玩味十足的創意蛋糕，精準捕捉了阿爸從當年的「大個仔」變成今天「大個佬」的趣味轉變。系列分為飲食篇、玩樂篇與品味篇，展現爸爸不同面向的獨特魅力。

飲食篇：男人浪漫天花板！ 豆腐火腩飯與餐蛋麵神級化身

要數今季最吸睛、最能引爆社交平台讚好的，絕對是飲食篇的兩大港式美食神還原代表。被喻為「男人的浪漫」最高境界——「豆腐火腩飯蛋糕」用卜卜米化作粒粒白飯，並以滑嫩的牛奶奶凍演繹豆腐；最令人驚嘆的是那幾塊「火腩」，利用深淺色朱古力與細緻的芝士慕絲交織，神複製出肥瘦分明的肉質層次感，滿載地道的本土情懷。

另一款集體回憶則是「出前一丁餐蛋麵蛋糕」以原味忌廉細膩地拉出一圈圈波浪麵條，再用酸甜的士多啤梨慕絲與芒果奶凍，分別化身成厚切午餐肉與誘人的太陽蛋，最後注入芒果啫喱作為亮晶晶的「清雞湯湯底」，視覺效果栩栩如生！