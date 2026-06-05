爸爸變身廚神！ 意美廚父親節廚具升級「男人廚房浪漫」

誰說下廚是媽媽的專利？今時今日，越來越多爸爸默默當起家中的「隱世廚神」。不論是收工後為家人炒一盤鑊氣十足的「男人的浪漫」豆腐火腩飯，還是周末精心慢熬一鍋愛心靚湯，爸爸在廚房裡操持鑊鏟的背影，其實是他對全家人最溫暖的無聲告白。
不過「工欲善其事，必先利其器」。看著老豆每天用著那隻已經刮花、甚至開始黏底的舊易潔鑊，一眾精明仔女是時候有所行動了！今年父親節，全港人氣廚具品牌「Ideale Chef 意美廚」特別推出「父親節廚具升級優惠」，兩款王牌深煎鍋以低至48折的震撼價發售，絕對是今年最實用、最能送到阿爸心坎裡的重量級禮物！
智慧型大廚首選 意大利製熱能感應深煎鍋
「意大利製28cm易潔深煎鍋」由意大利製造，品質有絕對保證。它採用了優質易潔不黏塗層，抗刮耐磨之餘，最重要的是完全不黏底且非常容易清洗。更貼心的是，它適用於洗碗碟機，爸爸大展身手後，子女或媽媽把鍋具直接放進洗碗機即可，省卻了洗碗的煩惱，家庭和諧感大增！
最特別的設計在於其「綠度熱能感應電木手柄」。當爸爸開火把鍋具加熱至最適合下鍋的最佳溫度時，手柄上的熱能傳感器就會轉為綠色。這個聰明設計讓煮食過程變得更安全，爸爸不須再用手掌去感受熱氣，輕輕鬆鬆就能精準掌控火候，炒出來的菜式自然鑊氣與色香味俱全！
專業硬漢級裝備 醫療級316不銹鋼深煎鍋
「28cm/3.9L三層不銹鋼316易潔深煎鍋」超大容量配合深煎鍋設計，不論是煎、炒、煮、炸，甚至是港式燜大蝦或燉肉都遊刃有餘。它採用了比普通不銹鋼更高級的醫療級316不銹鋼，其抗腐蝕能力極強，而且更加堅固耐用。高質素的三層結構傳熱均勻、蓄熱力佳，即使面對每天的高強度烹飪，它依然能保持極佳狀態，如同阿爸對家人的愛一樣，歷久彌新、堅固無比。
銷售點：各大百貨、ecLIVING簡簡單單及HKTVmall
優惠期至6月21日。優惠受條款約束。