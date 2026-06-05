爸爸變身廚神！ 意美廚父親節廚具升級「男人廚房浪漫」

誰說下廚是媽媽的專利？今時今日，越來越多爸爸默默當起家中的「隱世廚神」。不論是收工後為家人炒一盤鑊氣十足的「男人的浪漫」豆腐火腩飯，還是周末精心慢熬一鍋愛心靚湯，爸爸在廚房裡操持鑊鏟的背影，其實是他對全家人最溫暖的無聲告白。

不過「工欲善其事，必先利其器」。看著老豆每天用著那隻已經刮花、甚至開始黏底的舊易潔鑊，一眾精明仔女是時候有所行動了！今年父親節，全港人氣廚具品牌「Ideale Chef 意美廚」特別推出「父親節廚具升級優惠」，兩款王牌深煎鍋以低至48折的震撼價發售，絕對是今年最實用、最能送到阿爸心坎裡的重量級禮物！