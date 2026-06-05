父親節行程全攻略！ 拒絕公式化 解鎖4大新玩樂體驗

每年到了6月，全港的子女彷彿集體陷入一場「父親節恐慌症」，看似甚麼都不缺的爸爸，到底該如何為他慶祝？其實，每位爸爸骨子裡只是個長大了的男孩。今年，一於帶他走出家門，解鎖既潮流又養生的港式玩樂新體驗，重新認識身邊這位「最資深型男」！

第一站︰重返熱血18歲！ 長沙灣黑膠尋寶X模擬賽車

別看家中爸爸看起來總是沉默寡言，甚至生活有點沉悶的感覺，其實他年輕時可能也是個追趕潮流的「kidult」。第一站一於重新喚醒他心中的「大男孩」，帶爸爸到深水埗復古黑膠唱片店Vinyl Hero，由他當導遊分享他那個年代的「四大天王」或搖滾樂隊。

尋完寶，是時候激發他的男兒血性，帶他直奔位於荔枝角的室內模擬賽車體驗館IRONCLAD賽車體驗中心。這裡有專業級的賽車模擬器，讓爸爸體驗一下在澳門東望洋賽道上風馳電掣的快感。看見平時開家庭車慢條斯理的爸爸，在賽道上露出久違的勝負欲與大笑，這份「反差萌」畫面，比任何名牌銀包更具收藏價值。