父親節行程全攻略！ 拒絕公式化 解鎖4大新玩樂體驗

每年到了6月，全港的子女彷彿集體陷入一場「父親節恐慌症」，看似甚麼都不缺的爸爸，到底該如何為他慶祝？其實，每位爸爸骨子裡只是個長大了的男孩。今年，一於帶他走出家門，解鎖既潮流又養生的港式玩樂新體驗，重新認識身邊這位「最資深型男」！
第一站︰重返熱血18歲！ 長沙灣黑膠尋寶X模擬賽車
別看家中爸爸看起來總是沉默寡言，甚至生活有點沉悶的感覺，其實他年輕時可能也是個追趕潮流的「kidult」。第一站一於重新喚醒他心中的「大男孩」，帶爸爸到深水埗復古黑膠唱片店Vinyl Hero，由他當導遊分享他那個年代的「四大天王」或搖滾樂隊。
尋完寶，是時候激發他的男兒血性，帶他直奔位於荔枝角的室內模擬賽車體驗館IRONCLAD賽車體驗中心。這裡有專業級的賽車模擬器，讓爸爸體驗一下在澳門東望洋賽道上風馳電掣的快感。看見平時開家庭車慢條斯理的爸爸，在賽道上露出久違的勝負欲與大笑，這份「反差萌」畫面，比任何名牌銀包更具收藏價值。
Vinyl Hero
地址︰九龍深水埗長沙灣道239號惠康大廈5樓D室
IRONCLAD賽車體驗中心
地址︰香港九龍長沙灣荔枝角道808號好運工業中心12樓11室
開放時間：星期一至日中午12時至晚上12時
第二站︰潮爸養生美學！尖沙咀日式拉筋專門店
新一代的爸爸越來越注重身體機能，但日常家庭與工作兩頭燒，加上長期坐姿不正，肩頸硬過石頭、腰酸背痛幾乎成了他們的「大叔標配」。今年最好的孝心，就是子女親自陪他去「鬆一鬆」。位於中環及尖沙咀的Dr.stretch日式拉筋專門店。這裡有別於傳統盲目大力按壓的推拿，而是由專業的拉筋教練，針對平時自己運動也延展不到的深層肌肉進行一對一「被動式拉筋」，讓專業人士幫他鬆開因長期工作或坐姿不正引起的肩頸勞損。
Dr.stretch
地址︰中環皇后大道中72號 百佳大廈1樓 / 尖沙咀廣東道新港中心2樓
第三站︰大叔的浪漫！ 本地手工啤酒廠導賞X沉浸式微醺
如果爸爸是個注重生活品味、喜歡間中「飲兩杯」的人，與其去擠迫嘈雜的酒吧，不如帶他走進酒廠。本地人氣精釀品牌 「Hong Kong Whistle 吹啤啤」每月的特定日子都會開放廠房，帶大家深入生產線，認識手工啤酒。最精彩的是，每一次導賞都會有不同主題，除了包現場即場試飲多款新鮮出廠、最清爽的手工生啤外，還會送一隻精美的吹啤啤啤酒杯讓爸爸帶回家留念。
Hong Kong Whistle 吹啤啤酒廠參觀
報名電話︰9612 1615