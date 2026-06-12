金門觀光處亮相「香港國際旅遊展2026」以文化體驗開路 積極拓展港澳旅遊市場

第40屆香港國際旅遊展於灣仔會展舉行，金門縣政府聯同當地觀光業者參展，設立「金門形象館」，集中展示文化、人文、生態及美食等多元面向，並結合互動體驗與特色旅遊推介，成功吸引不少市民及業界人士駐足參觀，為拓展港澳客源注入新動能。現場同時設有掃碼關注、有獎互動等活動，更會贈送金門特色紀念品，吸引大批民眾參與。

民俗結合創意 增加公眾參與感

展館設有傳統民俗活動「博狀元餅」，讓參觀者親身體驗「一秀、二舉、三紅、四進、對堂、狀元」的擲骰樂趣。更準備了貢糖、花生荖盒等特色好禮，以及融合港式的特調飲品「高粱風味港奶」，吸引不少參觀者排隊參與。同時，更邀請了三太子親臨演出及踩街互動，呈現廟會文化特色；特別舉辦旅行社及媒體KOL觀光推廣聯誼餐宴，向香港旅遊業界分享金門最新觀光亮點與發展方向。此外，金門觀光處亦預熱2027年舉辦的「金門國際馬拉松」，賽道結合戰地史蹟、閩南聚落、海岸景觀及田園風光，吸引港人前去運動的同時，亦能體驗金門的人文與自然魅力。