人生必到世外桃源！水上屋‧浮潛奇遇‧日落夜釣 馬爾代夫奢華純玩7天團

一起身就看到藍天白雲、陽光與沙灘，再配上無邊無際海景，馬爾代夫一直都是不少旅人心中的夢想度假國度！味力之旅今次帶大家遊吉隆坡，盡享榴槤放題及地道美食，再飛往海島展開悠閒旅程。
第一站：吉隆坡美食打卡之旅
旅程先由馬來西亞吉隆坡開始，以榴槤放題揭開序幕，任食多款人氣品種榴槤。隨後前往老字號新峰餐廳，細味馳名肉骨茶與胡椒豬肚湯，濃郁湯頭盡顯地道風味。入夜後轉戰熱鬧「阿羅街」，可品嘗多款街頭小食。除此之外，更會打卡多個人氣地標，包括鬼仔巷壁畫街、世界第二高默迪卡118建築物、Saloma Link莎羅馬行人天橋及雙子塔，吃喝玩樂一次過滿足！
第二站：馬爾代夫體驗夜釣．浮潛
抵達馬爾代夫後，正式開啟度假模式，一連串海上玩樂精彩展開！先包船前往馬阿福夕島，迎著海風出海，靜待夕陽緩緩沉入海平線；入夜後更可體驗地道夜釣，釣獲海魚即場燒烤品嘗。行程翌日則安排半天海底世界浮潛之旅，潛入清澈見底的海域，有機會邂逅海豚、珊瑚與繽紛魚群。
住宿奢華升級 白金島水上屋體驗
重本安排入住白金島Adaaran Select Huduran Fushi，保證入住日出或日落海洋高腳水上屋，推門即見無際海景。酒店提供豐富自助餐及完善設施，日夜皆可盡情享受度假時光，在寧靜環境中徹底放鬆身心，為整個旅程畫上完美句號。
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味力之旅
牌照號碼：353465
團號：SMN07
團費：$11,499起
出發日期：6月27日；7月4、11、18日；8日1、15日；9月19日；10月17日
電話報名：2771 8666
WhatsApp：6738 7669