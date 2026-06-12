人生必到世外桃源！水上屋‧浮潛奇遇‧日落夜釣 馬爾代夫奢華純玩7天團

一起身就看到藍天白雲、陽光與沙灘，再配上無邊無際海景，馬爾代夫一直都是不少旅人心中的夢想度假國度！味力之旅今次帶大家遊吉隆坡，盡享榴槤放題及地道美食，再飛往海島展開悠閒旅程。

第一站：吉隆坡美食打卡之旅

旅程先由馬來西亞吉隆坡開始，以榴槤放題揭開序幕，任食多款人氣品種榴槤。隨後前往老字號新峰餐廳，細味馳名肉骨茶與胡椒豬肚湯，濃郁湯頭盡顯地道風味。入夜後轉戰熱鬧「阿羅街」，可品嘗多款街頭小食。除此之外，更會打卡多個人氣地標，包括鬼仔巷壁畫街、世界第二高默迪卡118建築物、Saloma Link莎羅馬行人天橋及雙子塔，吃喝玩樂一次過滿足！