一次走進絲路秘境 南疆深度之旅 飽覽壯麗風光與人文風情

想探索新疆最原始、最具民族魅力的一面，不妨踏上南疆之旅！新華旅遊推出3大南疆團，帶大家深入絲綢之路核心地帶，一次過遊覽喀什、塔克拉瑪干沙漠及帕米爾高原等地，感受壯闊自然與濃厚文化交織的獨特魅力。
行程到訪南疆多個經典景點，走進古城喀什，漫步老城區，深入體驗維吾爾族生活文化，並特別安排民族家訪、特色下午茶及民族服飾旅拍，多角度感受地道西域風情；同時穿越塔克拉瑪干沙漠，欣賞浩瀚沙丘，走訪羅布人村寨及胡楊林景區，飽覽金秋大漠景致。
亦會前往天山神秘大峽谷及阿圖什天門等奇景，並深入帕米爾高原，遠眺慕士塔格雪山及卡拉庫勒湖。行程亦安排品嘗烤全羊等地道美食，全程純玩無購物，配合專業導遊及舒適節奏，盡享南疆自然與人文之美。沿途不定時供應時令水果及特色風味宴，並貼心安排合理車程與休息時間，提升整體旅遊體驗，讓行程更輕鬆寫意。
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南疆深度之旅
團號：LSZS12SS(12天)/15SS(15天)/LSZS12DL(12天)
原價：港幣$17,499起，ITE會場優惠價港幣$17,249
保證成團：10月10、14、15、17、18、19、21、22、24、27、31日
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✽ITE講座將於明天6月13日(星期六)15:30至16:00，假【演講廳E】舉行，屆時將介紹南疆行程特色及旅遊貼士。
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新華旅遊
牌照號碼：350196
查詢及報名：2722 2888