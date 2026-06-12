一次走進絲路秘境 南疆深度之旅 飽覽壯麗風光與人文風情

想探索新疆最原始、最具民族魅力的一面，不妨踏上南疆之旅！新華旅遊推出3大南疆團，帶大家深入絲綢之路核心地帶，一次過遊覽喀什、塔克拉瑪干沙漠及帕米爾高原等地，感受壯闊自然與濃厚文化交織的獨特魅力。

行程到訪南疆多個經典景點，走進古城喀什，漫步老城區，深入體驗維吾爾族生活文化，並特別安排民族家訪、特色下午茶及民族服飾旅拍，多角度感受地道西域風情；同時穿越塔克拉瑪干沙漠，欣賞浩瀚沙丘，走訪羅布人村寨及胡楊林景區，飽覽金秋大漠景致。