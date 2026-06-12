秋約貝加爾湖邂逅西伯利亞的油畫世界 九日深度遊解鎖「藍眼睛」的多重魅力

當西伯利亞的秋風拂過貝加爾湖畔，金樺染湖藍，美得似一幅流動的畫卷。近日，齊齊玩假期為大家推出為期9天的「秋約貝加爾湖」深度遊線路，以多元視角帶領大家探尋「西伯利亞的藍眼睛」最絢爛的季節。
多種方式 解鎖湖光山色
復古蒸汽火車環湖遊：沿百年環湖鐵路蜿蜒行駛，一側是波光粼粼的湖灣，另一側是層林盡染的山林，彷彿穿梭在油畫之中。
切爾斯基山纜車：登高俯瞰貝加爾湖與安加拉河交織的秋色，感受「藍眼睛」的純淨。
貝加爾湖遊船：近距離接觸世界最深、蓄水量最大的淡水湖，湖水透明度可達40米，湛藍如寶石。
奧利洪島三晚連住 慢行自然奇觀 深入探索南北雙線
北線合波角：途經人臉山、鱷魚島、哈蘭茨村落，抵達島嶼最北端合波角，懸崖與湖景交織如世界盡頭。
南線最高峰：登上制高點，暢遊LakeHeart湖與千年苔蘚覆蓋的胡拉城，感受布裏亞特聖地的靈性。
胡日爾村：漫步傳統木屋與五彩經幡之間，體驗薩滿文化的獨特氣息。
人文與野趣並重 舌尖上的貝加爾湖
塔裏茨木屋博物館：露天展示西伯利亞傳統木建築，紡車、高板床、俄式爐灶再現古樸生活。
貝加爾湖博物館：全球僅三座湖泊專題博物館之一，揭秘湖區生態與科考歷程。
利鎮魚市場：品嘗秋白鮭、奧木爾魚等湖鮮，逛當地市集，滿載而歸。
伊爾庫茨克 西伯利亞的巴黎
外觀波蘭大教堂、主顯節大教堂，漫步基洛夫廣場與130風情街，在古老與現代的交融中為旅程畫上句點。
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齊齊玩假期
【秋約貝加爾胡-金樺染湖藍、遇見西伯利亞油畫世界、布裏亞特族文化9天遊】
團號：26C98-09
團費：港幣$17,999(4人同行每人勁減200，長者優惠100至200)
出發日期：2026年9月21日
查詢：5423 9011｜5423 2128(WhatsApp)