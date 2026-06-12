秋約貝加爾湖邂逅西伯利亞的油畫世界 九日深度遊解鎖「藍眼睛」的多重魅力

當西伯利亞的秋風拂過貝加爾湖畔，金樺染湖藍，美得似一幅流動的畫卷。近日，齊齊玩假期為大家推出為期9天的「秋約貝加爾湖」深度遊線路，以多元視角帶領大家探尋「西伯利亞的藍眼睛」最絢爛的季節。

多種方式 解鎖湖光山色

復古蒸汽火車環湖遊：沿百年環湖鐵路蜿蜒行駛，一側是波光粼粼的湖灣，另一側是層林盡染的山林，彷彿穿梭在油畫之中。

切爾斯基山纜車：登高俯瞰貝加爾湖與安加拉河交織的秋色，感受「藍眼睛」的純淨。

貝加爾湖遊船：近距離接觸世界最深、蓄水量最大的淡水湖，湖水透明度可達40米，湛藍如寶石。