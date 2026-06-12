走進清涼貴州山水 烏蒙大草原・萬峰林・馬嶺河大峽谷 純玩避暑5天團

盛夏想避開城市悶熱，不少人會把目光投向氣候清涼的高原地區。食玩假期推出「避暑貴州純玩5天」行程，由西九龍乘高鐵直達貴州，輕鬆抵達被譽為「中國涼都」的六盤水。當地夏季氣溫清涼，氣候宜人，適合慢慢遊山玩水。
行程會帶大家前往烏蒙大草原，高山草甸遼闊開揚，天氣晴朗時可遠望雲海、湖泊與群峰，景色層次分明，並可感受彝族地區獨有的自然與人文風貌。其後前往被稱為「地球上最美麗傷疤」的馬嶺河大峽谷，峽谷地勢深邃，飛瀑沿岩壁垂落，加上觀光電梯上下穿梭，能從不同高度欣賞壯觀地貌。
另一重點則是國家5A景區萬峰林，數以萬計的石峰連綿起伏，與田園村落交織成如畫景致，是貴州極具代表性的自然風景。行程亦安排於觀景台遠眺花江峽谷大橋，站在高處遠觀更見震撼。還有青岩古鎮及貴陽地標甲秀樓，漫步古街巷道，細味黔地歷史與生活氣息。除了玩樂，大家更可品嘗貴州特色酸湯魚、天麻燉雞等地道風味。相信大家能夠在清涼山水之間真正放慢腳步，享受一段寫意自在的避暑假期。
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食玩假期
避暑貴州5天
團號：CRH5708-5D
團費：港幣$2,999起
出發日期：7月至10月份
報名熱線：3721 3211 / 8402 6762(WhatsApp)
網上報名：www.eplay.hk
牌照號碼：353179