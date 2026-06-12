走進清涼貴州山水 烏蒙大草原・萬峰林・馬嶺河大峽谷 純玩避暑5天團

盛夏想避開城市悶熱，不少人會把目光投向氣候清涼的高原地區。食玩假期推出「避暑貴州純玩5天」行程，由西九龍乘高鐵直達貴州，輕鬆抵達被譽為「中國涼都」的六盤水。當地夏季氣溫清涼，氣候宜人，適合慢慢遊山玩水。

行程會帶大家前往烏蒙大草原，高山草甸遼闊開揚，天氣晴朗時可遠望雲海、湖泊與群峰，景色層次分明，並可感受彝族地區獨有的自然與人文風貌。其後前往被稱為「地球上最美麗傷疤」的馬嶺河大峽谷，峽谷地勢深邃，飛瀑沿岩壁垂落，加上觀光電梯上下穿梭，能從不同高度欣賞壯觀地貌。