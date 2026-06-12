走一趟無錫賞花之旅 盡覽園林景致與四季花海

想感受江南山水文化，不如來無錫走一走！無錫，憑藉獨特的城市地域文化、山水底蘊與民族工商精神，孕育出層次豐厚的園林景觀與花卉文化。名句「太湖佳絕處，畢竟在黿頭」深入人心，一曲《太湖美》更將太湖黿頭渚推向國際視野；600年歷史的名園「寄暢園」吸引無數文人駐足；民族工商文化發源地「梅榮氏園」亦熠熠生輝。

此外，無錫的花訊也是四季不斷：櫻花、蘭花、梅花、桃花、杜鵑、荷花、桂花、菊花各領風騷，構成無錫最具辨識度的花卉IP。「江南蘭苑」、「梅品種國際登錄園」、「中國杜鵑園」等一批國字號專類園與特色園，彰顯文旅景區的匠心傳承。年度重磅花事節慶同樣吸睛：太湖國際櫻花節、梅花文化旅遊節、無錫市花杜鵑花節、蠡園桃花節、惠山金秋菊會接力登場，吸引大批海內外遊客打卡，成功打造「中國賞櫻勝地」、「最美賞月地」、「最美中國．文化魅力與休閒度假目的地」等品牌稱 號，成為向世界展示無錫的視窗。