一生人總要去一次 巴西嘉年華冠軍巡遊體驗

每次放假都去日韓台泰？不如下個trip去遠少少，約親朋好友來個長線旅行吧！永安旅遊推出2條南美主題路線，帶大家走進一年一度的巴西嘉年華，親身觀賞冠軍賽巡遊，在森巴節奏與華麗花車之中，開展一趟不一樣的長線旅程。

【巴西嘉年華冠軍巡遊 南美三國17天團】

來到南美洲，當然不能錯過一年一度「巴西嘉年華冠軍」巡遊，近距離感受森巴舞隊與華麗花車的熱鬧氣氛。其後前往印加古都庫斯科，乘登山火車深入馬丘比丘古城，在高原雲霧之中探索失落文明；再安排乘小型飛機從空中俯瞰納斯卡神秘線條。行程亦包括伊瓜蘇大瀑布及布宜諾斯艾利斯的探戈與牛扒體驗，全程入住高質素酒店，行程緊湊但安排有序，適合首次前往南美的旅客。