一生人總要去一次 巴西嘉年華冠軍巡遊體驗

每次放假都去日韓台泰？不如下個trip去遠少少，約親朋好友來個長線旅行吧！永安旅遊推出2條南美主題路線，帶大家走進一年一度的巴西嘉年華，親身觀賞冠軍賽巡遊，在森巴節奏與華麗花車之中，開展一趟不一樣的長線旅程。
【巴西嘉年華冠軍巡遊 南美三國17天團】
來到南美洲，當然不能錯過一年一度「巴西嘉年華冠軍」巡遊，近距離感受森巴舞隊與華麗花車的熱鬧氣氛。其後前往印加古都庫斯科，乘登山火車深入馬丘比丘古城，在高原雲霧之中探索失落文明；再安排乘小型飛機從空中俯瞰納斯卡神秘線條。行程亦包括伊瓜蘇大瀑布及布宜諾斯艾利斯的探戈與牛扒體驗，全程入住高質素酒店，行程緊湊但安排有序，適合首次前往南美的旅客。
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團號：LUUIB17EL/LUUIC22EL/LUUID22EL/LUUIA26EL
全包價團費：港幣$159,999起
出發日期：2027年2月2日
【66度探險郵輪海神號 南美、南極洲32天團】
這條南美連南極32天郵輪行程，則適合時間較充裕、希望一次走得更遠的旅客。行程由阿根廷烏斯懷亞登船，前段同樣安排觀賞巴西嘉年華冠軍巡遊，在熱鬧節慶氣氛中展開旅程，其後隨郵輪一路南下，深入南極半島一帶。航程期間多次安排登陸及衝鋒艇巡遊，近距離觀察冰川景色，以及企鵝、海豹等極地生態，體驗與一般觀光截然不同。此團同時結合復活節島摩艾石像、秘魯馬丘比丘，將節慶、人文與自然探索串連起來，行程非常充實！
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團號：RLUXP32
團費：港幣$304,499起
出發日期：2027年2月5日
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永安旅遊
牌照號碼：350074
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