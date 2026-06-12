極光迷、打卡控請收藏！ 玩轉北歐秋日金黃Ruska+冬天極地玻璃屋

對比起購物旅遊，近年愈來愈多人開始嚮往觀賞限時景色，放慢腳步chill住遊，用肉眼欣賞美麗的自然景色。美麗華旅遊今次推出多個秋冬限定北歐團，橫跨秋、冬兩大檔期，帶大家欣賞初秋「Ruska」金黃森林、深冬銀白雪國童話，不同季節的美麗風貌。

秋日限定 芬蘭、瑞典北極圈賞楓團

8至9月是北歐最受當地人推崇的季節之一，芬蘭語中的「Ruska」正是形容森林由綠轉為紅、橙、金黃的短暫高峰期，而且氣溫清爽、日照充足，適合長時間戶外活動。行程涵蓋森林健行、淘金體驗，以及哈士奇與馴鹿場參觀，讓旅客深入了解拉普蘭自然與文化。住宿安排入住Apukka Resort特色玻璃屋，採用全景玻璃屋頂設計，旅客可在室內舒適地靜候極光出現，兼顧私隱與觀賞體驗。兩團行程節奏偏向慢活，特別適合怕冷、偏好自然風景與高質住宿的旅客。