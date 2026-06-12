極光迷、打卡控請收藏！ 玩轉北歐秋日金黃Ruska+冬天極地玻璃屋

對比起購物旅遊，近年愈來愈多人開始嚮往觀賞限時景色，放慢腳步chill住遊，用肉眼欣賞美麗的自然景色。美麗華旅遊今次推出多個秋冬限定北歐團，橫跨秋、冬兩大檔期，帶大家欣賞初秋「Ruska」金黃森林、深冬銀白雪國童話，不同季節的美麗風貌。
秋日限定 芬蘭、瑞典北極圈賞楓團
8至9月是北歐最受當地人推崇的季節之一，芬蘭語中的「Ruska」正是形容森林由綠轉為紅、橙、金黃的短暫高峰期，而且氣溫清爽、日照充足，適合長時間戶外活動。行程涵蓋森林健行、淘金體驗，以及哈士奇與馴鹿場參觀，讓旅客深入了解拉普蘭自然與文化。住宿安排入住Apukka Resort特色玻璃屋，採用全景玻璃屋頂設計，旅客可在室內舒適地靜候極光出現，兼顧私隱與觀賞體驗。兩團行程節奏偏向慢活，特別適合怕冷、偏好自然風景與高質住宿的旅客。
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【ENLK08 (8天團)】
團費：港幣$23,999起
出發日期：8月1日至9月30日
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【ENLK09 (9天團)】
團費：港幣$23,999起
出發日期：9月18日(只辦一團)
冬日限定 北歐四國11天雪國團
踏入11月至12月，北歐雪季正式展開，整個世界被蓋上一層厚厚的雪被。趁冬天，當然要體驗極地活動，包括哈士奇雪橇、馴鹿雪橇及初級滑雪等。住宿安排亦因出發月份而有所不同，11月團入住Kemi Seaside Glass Villa，坐落於冰封海岸旁，有機會同時欣賞極光與結冰海景；12月限定團則轉為森林中的Northern Lights Village Pyha玻璃屋，被白雪與松林包圍，濃濃的冬日節日氣氛。部分團更加入浮冰體驗，絕對是一場刺激之旅！
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【ENLV11】
團費：港幣$26,999起
出發日期：11月2、9、16、23日
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【ENLD11】
團費：港幣$34,999起
出發日期：12月8日(只辦一團)
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美麗華旅遊
牌照號碼：352742
報名：8200 2299｜3960 0368(包團)