香港國際旅遊展2026開鑼 冰雪主題館新登場 增多個冷門展館 一站式搞掂旅遊計劃！

想計劃下個trip，但旅遊資訊愈睇愈多，反而更加難揀？不如嚟「香港國際旅遊展(ITE)」，一次過掌握最新旅遊方向與實用資訊喇！今屆ITE2026現已開鑼，由即日起至6月14日於灣仔會展舉行，匯聚來自55個國家及地區、逾400家參展商，無論短線周末遊或長途深度旅程，場內資訊與推介一應俱全，助你輕鬆規劃下段旅程！
冰雪旅遊主題館首登場 冬季玩法全面升級
今屆展會焦點之一，是全新登場的「冰雪旅遊」主題館，集合多個海外及中國內地展商，帶來以冬季體驗為主的旅遊選擇。不只有加拿大北部、冰島、尼泊爾等經典極光地點，今年更新增的南極及美國，進一步擴闊選擇；至於國內，則增添黑龍江、新疆以及北京與崇禮等冰雪熱點，涵蓋滑雪、冰川探索、高山旅遊及極地郵輪等不同類型行程。
新展館拓展版圖 冷門路線與深度遊並重
為迎合旅客對多元化目的地的需求，今屆亦新增多個海外官方展館，包括烏干達、蒙古及秘魯等，為喜歡探索冷門地區或深度體驗的旅客提供更多選擇。除此之外，中國館亦同樣有睇頭！今年中國館集合21個省市參展，並帶來不同類型深度旅遊及特色體驗，當中包括從四川到新疆的「熊貓主題專列」，將多個旅遊熱點串連成完整行程，更具特色之餘又方便規劃。展會期間亦設有推介會及民俗文化表演，讓入場人士在了解行程之餘，同步認識各地文化，提升整體旅遊體驗感。
另設親子體驗＋旅遊KOL分享 切勿錯過！
ITE不單是旅行資訊展，亦加入多項互動元素，包括親子主題展區、工作坊及打卡活動等，適合不同年齡層參與。此外，展會將舉行約80場旅遊講座，邀請旅遊達人及KOL分享個人經驗與實用攻略，涵蓋熱門目的地及不同旅遊模式，為計劃行程提供具體參考。
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第40屆香港國際旅遊展
地點：香港會議展覽中心(1號館)
公眾開放時間：6月13日(六)10am至7pm / 6月14日(日)10am至5pm
票價：$25
免費入場：身高低於1.1米以下小童(須有成人陪同) ；持「長者證」(長者八達通及樂悠咭恕不接受)及「殘疾人士登記證」人士*
*只限6月14日(日)12pm前