香港國際旅遊展2026開鑼 冰雪主題館新登場 增多個冷門展館 一站式搞掂旅遊計劃！

想計劃下個trip，但旅遊資訊愈睇愈多，反而更加難揀？不如嚟「香港國際旅遊展(ITE)」，一次過掌握最新旅遊方向與實用資訊喇！今屆ITE2026現已開鑼，由即日起至6月14日於灣仔會展舉行，匯聚來自55個國家及地區、逾400家參展商，無論短線周末遊或長途深度旅程，場內資訊與推介一應俱全，助你輕鬆規劃下段旅程！

冰雪旅遊主題館首登場 冬季玩法全面升級

今屆展會焦點之一，是全新登場的「冰雪旅遊」主題館，集合多個海外及中國內地展商，帶來以冬季體驗為主的旅遊選擇。不只有加拿大北部、冰島、尼泊爾等經典極光地點，今年更新增的南極及美國，進一步擴闊選擇；至於國內，則增添黑龍江、新疆以及北京與崇禮等冰雪熱點，涵蓋滑雪、冰川探索、高山旅遊及極地郵輪等不同類型行程。