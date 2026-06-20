避暑直接冲！ 玩转海洋公园水上乐园日与夜 怀旧主题打卡全攻略

暑假来啦，夏天当然要玩水才够爽！香港海洋公园水上乐园全新活动「Beat The Summer 奏夜畅玩 水上乐园」将于7月4日至8月31日火热登场，结合室内外水上设施、炫酷打卡场景，以及夜间派对氛围！今年全新打造复古港风主题「游如80年代」，边玩水边拍大片，轻松刷爆朋友圈！更有开园迄今规模最大的水上广东歌DJ派对，各大著名DJ轮番炸场！快来码住以下活动时间，约定亲朋好友来水上乐园一次玩个过瘾，解锁最潮夏日度假体验！ 第一站：解锁玩水新伙伴

谁说水上乐园只有玩水？原来还可以邂逅浪漫！园内推出全新「扭出新朋友」企划，活动开始前先到接待处扭蛋，即有机会认识新朋友，更随时抽中缘分配对助你脱单，名额有限，先到先得！水上乐园不只降温，更要升温你的社交圈！ 日期 由7月4日至8月29日（逢星期六） 地点 宏利呈献：天海湾 时间 下午2:30、下午4:30、下午 6:00 第二站：打卡激浪大使 玩水消暑的同时，水上乐园特别邀请五位激浪大使于指定时段惊喜现身，陪你一起玩、一起闹、一起打卡互动！完成指定打卡动作，更有机会获赠小礼物。记得看准时间，锁定激浪大使出没时刻！

日期 由7月4日至8月30日（逢星期日） 地点 涌浪湾及宏利呈献：天海湾 表演时间 下午3:00 - 7:00 第三站：水上SUP瑜伽新体验 今年夏天试点不一样，解锁新瑜伽玩法──直立板SUP水上瑜伽！专业瑜伽教练驻场水上乐园的涌浪湾，现场带领大家「上板开练」！从入门体验到瑜伽高手，不妨一起随浪挑战吧！名额有限，大家记得去免费报名！ 日期 由7月4日至8月30日（逢星期六日） 地点 涌浪湾 时间 下午5:30及下午6:30 第四站：热血水上激斗 今年造浪池区域全面升级，除了人气水上排球及篮球，更加推全新刺激项目「水上滚轮」，即刻约上朋友直冲「涌浪湾」，开启激浪对决，挑战谁才是队伍中的「水上王者」！

第五站：大胃王挑战赛 召唤所有大胃王，上场开吃！玩到够累，就要来补充能量，挑战斗快饮汽水、狂啃冰菠萝，成功挑战后更可赢取小奖品，边食边拿礼物，爽感直接翻倍！ 日期 由7月4日至8月31日 冰菠萝挑战赛 上午11:45、下午1:45及下午3:45 汽水挑战赛 下午12:45、下午2:45及下午4:45 地点 宏利呈献：天海湾 第六站：大型游戏设备 园内设置各种大型游戏区，四大经典益智游戏放大登场，包括层层迭、西洋棋、连环四子棋和保龄球，不论大人还是小朋友，都能一起加入对战！

游戏 地点 层层迭、连环四子棋 珊瑚大堂 大型保龄球 天海湾附近 西洋棋 涌浪湾附近 第七站：刺激水上设施玩不停 必玩八彩天梯、勇者之巅、冲天瀑布、急流漩涡等刺激度爆表的设施！准备好挑战你的胆量，和亲友一起尖叫了吗？

夜晚才是主场！沉浸式水上派对强势来袭 边玩水边蹦迪 白天玩不够？不妨直接续摊到晚上，嗨到停不下来！来海洋公园水上乐园开启最炸夜生活吧！ 第一站：怀旧广东歌DJ派对 每晚都要High到爆表！水上乐园重磅呈献经典广东歌 DJ派对——「CANTON BEATS」，力邀多位人气DJ轮番炸场！阵容强大，广东歌金曲混音连发，首首都是回忆杀！此外，首4个活动日更特邀国际级DJ惊喜加盟，配搭炫幻灯光效果加成，将狂欢热度拉满！7至8月逢周末，每晚阵容都不同，来多少次都新鲜！

>>>详细阵容名单<<< 日期 由7月4日至8月30日 （逢星期六日，8月22日除外） 地点 宏利呈献：天海湾 表演时间 下午6:30 – 9:30 第二站：池畔Cheers 听DJ打碟怎么能少了一杯醉人的饮品呢？一于去三楼天海湾旁的港风怀旧主题饮品吧，一边和朋友举杯小酌，一边跟着节奏舞动！

第三站：昼夜霓虹打卡 水上乐园变身港风大片现场？全新怀旧主题「游如80年代」全面登场，带你一秒穿越经典黄金年代！打卡位包括怀旧冰室美食主题、「渠王」夜光艺术廊、夜光水泡及多款巨型霓虹灯装置。入夜亮灯后，整个乐园瞬间拉满复古氛围，随手一拍都是满满故事感，更有怀旧主题的线上人生三格，随时随地都能打卡啦！ 第四站：亚洲偶像粉丝福利 重磅消息！水上乐园邀请到亚洲偶像团体，陪大家一起开启最炸的Splash激浪之夜！ 来自不同国家地区的6大队伍各自轮番上阵表演，更设有Meet & Greet见面会近距离互动和DJ打碟，保证你从头High到尾！详细阵容容后公布。

日期 8月22日 地点 宏利呈献：天海湾 表演时间 下午6:00 - 9:30 夏日狂冲入场购票详情 入场门票低至港币$138就可以入园畅玩！想玩转日与夜及看DJ表演，最平亦只需港币$272！还等什么？赶快买票去水上乐园疯一波啦！ 平日 （星期一至五，休园日及公众假期除外） 所有日期 （休园日除外） 成人 港币$272 港币$388 小童（3至11岁） 或 学生 港币$138 港币$272 乐悠咭持有人、长者及合资格残疾人士 港币$150 港币$150 >>>立即购票<<< 以上活动日期或有更改，请留意主办机构的更新。 购买及饮用酒精饮品人士必须年满18岁。