避暑直接冲！ 玩转海洋公园水上乐园日与夜 怀旧主题打卡全攻略

暑假来啦，夏天当然要玩水才够爽！香港海洋公园水上乐园全新活动「Beat The Summer 奏夜畅玩 水上乐园」将于7月4日至8月31日火热登场，结合室内外水上设施、炫酷打卡场景，以及夜间派对氛围！今年全新打造复古港风主题「游如80年代」，边玩水边拍大片，轻松刷爆朋友圈！更有开园迄今规模最大的水上广东歌DJ派对，各大著名DJ轮番炸场！快来码住以下活动时间，约定亲朋好友来水上乐园一次玩个过瘾，解锁最潮夏日度假体验！
第一站：解锁玩水新伙伴
谁说水上乐园只有玩水？原来还可以邂逅浪漫！园内推出全新「扭出新朋友」企划，活动开始前先到接待处扭蛋，即有机会认识新朋友，更随时抽中缘分配对助你脱单，名额有限，先到先得！水上乐园不只降温，更要升温你的社交圈！
日期
由7月4日至8月29日（逢星期六）
地点
宏利呈献：天海湾
时间
下午2:30、下午4:30、下午 6:00
第二站：打卡激浪大使
玩水消暑的同时，水上乐园特别邀请五位激浪大使于指定时段惊喜现身，陪你一起玩、一起闹、一起打卡互动！完成指定打卡动作，更有机会获赠小礼物。记得看准时间，锁定激浪大使出没时刻！
日期
由7月4日至8月30日（逢星期日）
地点
涌浪湾及宏利呈献：天海湾
表演时间
下午3:00 - 7:00
第三站：水上SUP瑜伽新体验
今年夏天试点不一样，解锁新瑜伽玩法──直立板SUP水上瑜伽！专业瑜伽教练驻场水上乐园的涌浪湾，现场带领大家「上板开练」！从入门体验到瑜伽高手，不妨一起随浪挑战吧！名额有限，大家记得去免费报名！
日期
由7月4日至8月30日（逢星期六日）
地点
涌浪湾
时间
下午5:30及下午6:30
第四站：热血水上激斗
今年造浪池区域全面升级，除了人气水上排球及篮球，更加推全新刺激项目「水上滚轮」，即刻约上朋友直冲「涌浪湾」，开启激浪对决，挑战谁才是队伍中的「水上王者」！
第五站：大胃王挑战赛
召唤所有大胃王，上场开吃！玩到够累，就要来补充能量，挑战斗快饮汽水、狂啃冰菠萝，成功挑战后更可赢取小奖品，边食边拿礼物，爽感直接翻倍！
日期
由7月4日至8月31日
冰菠萝挑战赛
上午11:45、下午1:45及下午3:45
汽水挑战赛
下午12:45、下午2:45及下午4:45
地点
宏利呈献：天海湾
第六站：大型游戏设备
园内设置各种大型游戏区，四大经典益智游戏放大登场，包括层层迭、西洋棋、连环四子棋和保龄球，不论大人还是小朋友，都能一起加入对战！
游戏
地点
层层迭、连环四子棋
珊瑚大堂
大型保龄球
天海湾附近
西洋棋
涌浪湾附近
第七站：刺激水上设施玩不停
必玩八彩天梯、勇者之巅、冲天瀑布、急流漩涡等刺激度爆表的设施！准备好挑战你的胆量，和亲友一起尖叫了吗？
夜晚才是主场！沉浸式水上派对强势来袭 边玩水边蹦迪
白天玩不够？不妨直接续摊到晚上，嗨到停不下来！来海洋公园水上乐园开启最炸夜生活吧！
第一站：怀旧广东歌DJ派对
每晚都要High到爆表！水上乐园重磅呈献经典广东歌 DJ派对——「CANTON BEATS」，力邀多位人气DJ轮番炸场！阵容强大，广东歌金曲混音连发，首首都是回忆杀！此外，首4个活动日更特邀国际级DJ惊喜加盟，配搭炫幻灯光效果加成，将狂欢热度拉满！7至8月逢周末，每晚阵容都不同，来多少次都新鲜！
>>>详细阵容名单<<<
日期
由7月4日至8月30日 （逢星期六日，8月22日除外）
地点
宏利呈献：天海湾
表演时间
下午6:30 – 9:30
第二站：池畔Cheers
听DJ打碟怎么能少了一杯醉人的饮品呢？一于去三楼天海湾旁的港风怀旧主题饮品吧，一边和朋友举杯小酌，一边跟着节奏舞动！
第三站：昼夜霓虹打卡
水上乐园变身港风大片现场？全新怀旧主题「游如80年代」全面登场，带你一秒穿越经典黄金年代！打卡位包括怀旧冰室美食主题、「渠王」夜光艺术廊、夜光水泡及多款巨型霓虹灯装置。入夜亮灯后，整个乐园瞬间拉满复古氛围，随手一拍都是满满故事感，更有怀旧主题的线上人生三格，随时随地都能打卡啦！
第四站：亚洲偶像粉丝福利
重磅消息！水上乐园邀请到亚洲偶像团体，陪大家一起开启最炸的Splash激浪之夜！ 来自不同国家地区的6大队伍各自轮番上阵表演，更设有Meet & Greet见面会近距离互动和DJ打碟，保证你从头High到尾！详细阵容容后公布。
日期
8月22日
地点
宏利呈献：天海湾
表演时间
下午6:00 - 9:30
夏日狂冲入场购票详情
入场门票低至港币$138就可以入园畅玩！想玩转日与夜及看DJ表演，最平亦只需港币$272！还等什么？赶快买票去水上乐园疯一波啦！
平日
（星期一至五，休园日及公众假期除外）
所有日期
（休园日除外）
成人
港币$272
港币$388
小童（3至11岁） 或 学生
港币$138
港币$272
乐悠咭持有人、长者及合资格残疾人士
港币$150
港币$150
>>>立即购票<<<
以上活动日期或有更改，请留意主办机构的更新。
购买及饮用酒精饮品人士必须年满18岁。
所有相片均由主办机构提供。