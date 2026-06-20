球迷必收藏！ 一站式最强睇波地图 感受热血足球狂欢

四年一度的足球盛事——2026年世界杯已经火热开锣！今届世界杯于6月11日至7月19日，在美国、加拿大及墨西哥16个城市同步举行。为了让球迷可以随时随地投入狂热氛围，香港多个大型商场特别设置超高清大屏幕直播，全程转播超过百场赛事，无论凌晨还是深夜，都能沉浸式追波！除了看球，现场更准备一系列丰富的足球主题活动，逛街、打卡、看比赛一次满足，体验感直接拉满！以下精选人气好去处，轻松安排你的「睇波之旅」！

热点( 1) FIFA博物馆 国际足协博物馆（FIFA Museum）香港特展自5月底起登陆铜锣湾时代广场，展期长达6个月，绝对是今年来港必打卡的足球主题展！本次展览由FIFA博物馆联同Asia Partners打造，集结多件珍贵收藏品、奖杯、多媒体互动装置及精彩故事，一站式带球迷回顾历届世界杯及女子世界杯的重要高光时刻。亮点之一的「The Rainbow」展区展示211个FIFA会员协会的球衣，色彩震撼，打卡拍照非常出片！场内还设有专属影院，放映博物馆深受欢迎的《The Final》及《The Path of Champions》短片，带领观众重温世界杯经典瞬间！展览标准门票由港币180元起，优惠票为港币140元。

地点：铜锣湾时代广场4楼 时间：上午11时至晚上9时 热点( 2) 亲子好去处 信和集团旗下三大商场包括奥海城、屯门市广场及荃新天地，直接把世界杯搬进商场！不仅全程直播全部104场赛事，还把观赛体验升级，其中奥海城特别为「早场党」准备惊喜，所有44场早上6时起赛事都设有「亲子观赛专区」，配备舒适家庭座位及应援道具。当中更举办3场早晨亲子睇波派对，额外提供中式点心、港式三文治及西式快餐等，S⁺REWARDS会员可透过应用程序凭指定点数换领名额。商场更特别邀请香港足球先生叶鸿辉「英雄辉」三代同堂，一同出席于7月1日的早晨亲子睇波派对，分享足球传承的动人故事。

热点( 3 )乐高 x 足球梦幻联动 乐高粉丝注意！由即日起至7月19日，Lego《拼出足球传奇》展览暨期间限定店登陆新城市广场，一站式满足「打卡＋玩乐＋扫货」三大愿望！展览最大亮点之一，是由乐高专业认证大师Andy Hung设计的巨型世界杯奖杯，动用超过15万粒乐高积木拼砌而成，气势十足、打卡效果满分！现场更首次展出四位人气足球巨星——美斯、C朗、麦巴比及云尼斯奥斯的Lego立像，球迷一定要逐个合影留念！中庭设有两大互动体验区，不但可以亲手拼砌专属球衣和迷你奖杯，还能透过感应装置挑战「射十二码」，亲自过一把球员瘾。只要凭新城市广场即日消费电子单据即可参加游戏，指定分数更有机会赢走限定礼物。

地点：沙田新城市广场1期3楼中庭、1期UB楼层Play Park 时间：上午10时至晚上10时 热点( 4 )珍藏球衣展 各位球迷们准备好战衣了吗？由即日起到7月26日，「MATCHWORNSHIRT x MATCHLEGACY x Festival Walk：Icons of the Pitch」空降又一城商场，这次还是足球落场版球衣世界级平台MATCHWORNSHIRT首次的亚洲展览，直接把商场中庭打造成一个超有氛围的足球朝圣地！展出球星真实比赛穿过的「实战落场版球衣」，总值近港币200万元，含金量十足！其中最值得打卡的包括C朗2022世界杯战衣，以及荷兰国家队签名球衣。同场更有期间限定快闪店，上架过百件世界杯官方球衣，以及多款国家队签名收藏，每件均附有COA官方认证，直接拉满收藏价值！