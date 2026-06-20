Pixar迷集合！ Pixar夏日狂欢派对空降香港迪斯尼 与Pixar好友来场梦幻约会

还在烦恼暑假去哪玩？由即日起至8月31日，香港迪斯尼乐园将迎来首个「Pixar Summer Fest」，这里变身成 Pixar迷粉们的「夏日游乐场」，让大小朋友都能找回童心与想象力，开启一场从早到晚、心跳加速的沉浸式夏日派对！Pixar主题体验遍布整个度假区，除了多项娱乐表演，更有限定款主题美食，加上萌翻天的独家周边，跟着小编以下一站式「食买玩」行程，绝对是你夏日朋友圈的「流量密码」！ 必玩：限定画班见面会 动画艺术教室推出全新迪斯尼好友画班见面会，宾客不但可以亲手画出超萌抱抱龙、小马红心或劳苏，而且转身就可以见到他们摆出和你画作一模一样的甫士与你合照，亲眼看着笔下的角色变成立体出现，直接拉满互动感！宾客更可加购纪念相片封套，把画作及合照打包带走珍藏！

必玩：水花派对x巡游表演双重玩法 「Pixar水花大街派对！」活动强势回归，《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠丝与牧羊女宝贝、《½的魔法》的巴利．拉夫及伊仁多．拉夫、《超人特工队》的超能先生、超能太太、冰条侠及E夫人等一众Pixar角色陪你一起玩水狂欢！同场别错过乐园史上最大型的巡游表演「迪斯尼好友巡游派对」，一系列Pixar主题花车，让你边玩边拍照，必定刷爆朋友圈！ 必看：主题夜间汇演 全新夜间体验「Pixar好友星空汇演」，将于深受欢迎的「迪斯尼星梦光影之旅」前上演。当夜幕降临，长约8分钟的璀璨光影之旅将点亮夜空，随着发光的无人机闪耀登场，跃动的喷泉与投影效果把奇妙梦想城堡及美国小镇大街化身巨型画布，配搭喷泉、灯光效果及大型充气装置等多种特效，交织出精彩Pixar故事！

必食：Pixar派对打卡美食 乐园里到处都是Pixar主题美食，边吃边打卡，氛围满满！包括大街餐厅由Coca-Cola®呈献举行的Pixar玩餐饱派对；于加利布尼烧烤享用四款口味的《冲天救兵》鸡蛋仔；以及多款主题小食，如大眼仔雪糕条或毛毛造型薄荷朱古力味软雪糕，而度假区三间酒店亦有其他主题餐点。

必买：Pixar萌爆主题商品 从《反斗奇兵》服饰、毛公仔到文具及配饰都应有尽有，每位粉丝必定能找到心头好！深受欢迎的奇妙护照更加上Pixar内容，宾客可在乐园各处印章站收集印章，集齐全套即可换领神秘「迪斯尼珍藏币」。由6月30日起，小镇大街百货店将推出限定爆谷快闪店，售卖多款独家毛公仔锁匙扣、盲盒及头饰等。你更可挑战夹公仔机，并与演艺人员互动，打开收藏在「爆谷」内的Pixar好友毛公仔！ 必住：豪华酒店住宿体验 Pixar历险之旅将延续至度假区的三间酒店，享受沉浸式奇妙旅程！迪斯尼探索家度假酒店的《海底奇兵》池畔休闲时光，坐在专属帐篷里品尝茶点，还能把限定的多莉手炼带回家收藏。而喜欢手作的朋友，必打卡Pixar主题便当制作班、《反斗奇兵》扭扭气球班、冒险飞屋手作班。