幸会25岁 走过香港电影百年历史珍藏

如果你曾因王家卫的留白而沉醉、曾被港式动作片的热血击中，那么香港电影数据馆25周年的这场「幸会25岁——香港电影资料馆珍藏展」，是你此行绝不能错过的香港文化深度体验。这次展览不只是对香港电影资料馆馆藏的盘点，更是回望资料馆四分之一世纪以来，传承、保育与记录香港电影文化的心血，呈现香港电影历久不衰的非凡魅力。

捕捉光影里永远的25岁 展览特别以电影场次（Scene）划分不同主题区域。第一场「幸会25岁」，入口的沉浸式星光隧道，汇聚多位影星于其25岁拍摄电影时的剧照摘录，你找到谁在光影里永远25岁吗？

穿梭回顾早期影业盛况 这场展览展出最迷人之处，在于能亲眼见证早期电影的先驱档案，如黎民伟的私人日记，甚至是1903年西环大型戏院太平戏院的建筑图则。这些泛黄的纸张，是香港电影工业从无到有的见证。

过百影人「一人一个电影故事」 展览特别辑录过百位影人珍贵访问片段，以口述历史的方式，亲身分享拍摄电影的宝贵经验，讲述电影从筹备、拍摄到后期制作的完整历程。你可以听到徐克导演分享当年如何坚持让林青霞在《笑傲江湖II东方不败》饰演东方不败的幕后挣扎；亦特别辑录25段以电影公司、人物、电影类型和潮流等为主题的口述历史短片，介绍曾为香港电影史作出贡献的杰出人物。

见证影人荣光时刻 现场展出46个珍贵奖座实物，从萧芳芳凭《女人四十》夺下的柏林影展最佳女演员银熊奖，到近年的《九龙城寨之围城》与《风林火山》香港电影金像奖奖座，这些实物不仅是荣誉的象征，更是香港电影人经年累月的奋进纪录。 幸会25岁——香港电影资料馆珍藏展 日期：即日起至2027年3月29日 开放时间： 星期一、三至五：上午10时至下午6时 星期六、日及公众假期：上午10时至晚上7时 圣诞节前夕及农历新年除夕：上午10时至下午5时