粵海華美灣際酒店 全城玩购最强据点 湾仔核心进阶旅宿首选

坐落于湾仔核心地段的粤海华美湾际酒店，交通四通八达。无论您是打算在铜锣湾尽情购物、在会展参与盛事，还是探索维港美景，这里都是您最理想的黄金落脚点。只需步行约3分钟即可直达港铁湾仔站C出口，让您在全城玩购的繁忙行程中，随时轻松往返舒适的休憩空间。

进阶玩购 地理优势 交通极速接驳：酒店距离香港会议展览中心仅约10分钟步程，邻近会展站及湾仔码头，更有机场巴士 A11 直达，往返各区景点或出入境均极为方便。 玩购一站式攻略：酒店周边多家网红店、便利店及茶餐厅环绕。步行即可抵达各大大型商场与湾仔海滨长廊，是血拼后最完美的充电站。

进阶食指南 舌尖盛宴 星级传统粤菜：酒店 3 楼设有享誉国际的高级粤菜食府 「家全七福酒家」，由名厨主理传统上品佳肴，是与家人共享珍馐的首选。 地道湖南风味：1 楼「湘舍壹号 (The Hunan House)」提供地道高端湘菜，为您的旅程增添更多元化的味蕾惊喜。 精致休憩体验：大堂设有 COFFEE 1991 提供醇香咖啡与酥脆面包，21 楼更有设有露天花园的行政酒廊 「绿薏 1991」，让您在闹市中静享片刻悠闲。