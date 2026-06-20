「平民豪宅」将成绝响 华富邨最后寻味地图

如果说尖沙咀是香港的繁华橱窗，那么华富邨就是这座城市最底层的温柔底片。这座临海而建、有「平民豪宅」美誉的公共屋邨，将于2027年正式启动清拆。偏偏华富邨仍然藏着最地道、最「老香港」的风味。如果你想赶在时光抹去华富邨之前，捕捉最后一抹「老港」氛围，这份华富邨的「寻味地图」，请一定要收藏好。

时光定格半世纪 必尝得奖奶茶 走进银都冰室，彷佛误入了90年代港片的场景。复古的仿云石纹墙、老式吊扇在头顶吱呀作响、还有那让人一眼心动的湖水绿地砖。这里不是装修出来的「网红风」，而是真真切切存在了58年的时光胶囊。点一杯得奖热奶茶，配上煎蛋伴牛油方包，奶茶的香浓与焦边煎蛋，坐在卡座，听着街坊邻里闲聊，这就是最真实的香港日常。 银都冰室 地址：香港仔华富邨华光楼707至708号 电话：2551 0388

「港式大大份」巨型炸鸡腿饭 在华富二邨，有一家以「鸡髀大王」及「汉堡包大王」自居的快餐店——丽丝快餐店。快餐店贴满餐牌，食物款式众多，但最吸引的必定是巨型炸鸡腿饭，炸鸡腿比你的巴掌还要大，外皮酥脆、肉汁横流；满满当当的饭量配上浓郁辛香的咖喱汁，记得加上一碗用料实在得惊人的罗宋汤，喝下一口，满满的幸福感。 丽丝快餐店 地址：香港仔华富（二）邨商场6楼17至18号铺 电话：2550 4914

鉴记车仔面

车仔面香气慰藉人心 由当年的「走鬼档」起家，到如今入室经营，鉴记承载了华富邨无数人的味觉记忆。这里没有花俏的装潢，只有那锅熬得通透的汤底和丰富的选料。一定要试试老板推荐的「咖喱汁拼沙爹酱」，那种甜辣交织的滋味，配上弹牙的粗面，简直是这份「邨味」的灵魂所在。 鉴记车仔面 地址：香港仔华富邨华安楼地下112号铺 电话：9645 2273

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