端午来港必看！永明香港国际龙舟节燃动维港 一连13日龙舟盛事 解锁夏日香港新玩法！

来香港只会看维港夜景？不如去看一场「端午节限定」的龙舟赛吧！由香港旅游发展局主办、中国香港龙舟总会合办、Sun Life永明冠名赞助的标志性赛事「永明香港国际龙舟邀请赛」，今年迎来50周年重要里程碑，并全面升级为「永明香港国际龙舟节」。由即日起至7月1日于尖沙咀海滨举行，横跨端午至七一黄金周，一连13日以崭新形式演绎传统节庆，串联国际级竞赛、文化活动与城市娱乐体验，将维港打造成沉浸感十足的夏日节庆舞台。

活动期间，Sun Life永明重磅推出限定互动体验「永明香港龙舟共创站」，以创新玩法结合夏日元素，全面升级现场体验。让旅客在参与龙舟盛事的同时，轻松解锁更多玩乐场景与社交话题，为整个节庆注入满满人气与热度。