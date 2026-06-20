端午来港必看！永明香港国际龙舟节燃动维港 一连13日龙舟盛事 解锁夏日香港新玩法！

来香港只会看维港夜景？不如去看一场「端午节限定」的龙舟赛吧！由香港旅游发展局主办、中国香港龙舟总会合办、Sun Life永明冠名赞助的标志性赛事「永明香港国际龙舟邀请赛」，今年迎来50周年重要里程碑，并全面升级为「永明香港国际龙舟节」。由即日起至7月1日于尖沙咀海滨举行，横跨端午至七一黄金周，一连13日以崭新形式演绎传统节庆，串联国际级竞赛、文化活动与城市娱乐体验，将维港打造成沉浸感十足的夏日节庆舞台。
活动期间，Sun Life永明重磅推出限定互动体验「永明香港龙舟共创站」，以创新玩法结合夏日元素，全面升级现场体验。让旅客在参与龙舟盛事的同时，轻松解锁更多玩乐场景与社交话题，为整个节庆注入满满人气与热度。
国际龙舟激战维港 220支队伍竞逐荣耀
至于压轴焦点赛事，「永明香港国际龙舟邀请赛」将于6月27日及28日在尖沙咀海滨上演，吸引来自16个国家及地区，超过220支来自世界各地的队伍，参与合共21项赛事。今年更特设「50周年渔民杯」，以及全新增设「50周年锦标赛」，相信定能带来气氛澎湃的龙舟竞渡场面。
香港永明金融有限公司行政总裁林嘉言表示，Sun Life永明多年来持续支持本地龙舟发展，过去17年一直以实际行动推动龙舟活动，体现团结协作、奋勇向前的核心价值。是次适逢赛事踏入50周年，期望能将这项国际盛事呈献予本地市民、内地及海外旅客，让大众一同感受节庆魅力，在推广健康生活理念的同时，为香港注入更多正能量。
Sun Life永明限定体验登场 打造打卡新热点
◆永明香港龙舟共创站
参加者可先于现场挑选心仪的龙舟颜色、创意贴图及打气口号，并拍摄个人影像，上传至系统后，即可实时生成专属卡通形象的龙舟竞渡短片，将个人设计与动态场景完美结合。完成后，短片可透过二维码实时下载，方便分享至各大社交平台。还可以进一步于现场龙舟装置拍摄实体合照，船身长形显示屏会实时同步呈现个人化设计图案，让虚拟创作延伸至现场空间，实现在线与线下融合的沉浸式体验。
此外，共创站周边亦设有龙舟主题打卡区，现场提供龙舟桨等道具，让参加者摆出充满气势的姿态，与专属龙舟同框合影，话题性十足！
时间：
星期一至四：下午3时至晚上9时
星期五至日及公众假期：
上午10时至晚上9时
地点：尖沙咀K11 MUSEA Promenade(星光大道旁)
*活动开放时间仅供参考，如有变动，恕不另行通知。
【永明香港国际龙舟节】
日期：2026年6月19日(端午节)至7月1日(一连13日)
地点：尖沙咀海滨
【永明香港国际龙舟邀请赛】
第一日赛事：6月27日上午8时至下午6时15分
第二日赛事：6月28日上午8时至下午5时
地点：尖沙咀海滨
最佳观赏位置：有盖看台位于近星光大道入口，九龙香格里拉对面。
※赛事直播专区
(港台电视31直播龙舟赛事决赛及颁奖礼)
6月27日下午1时30分至晚上6时 6月28日上午11时30分至晚上6时
地点：- 尖沙咀海滨、近星光大道入口(近终点线) - 梳士巴利花园