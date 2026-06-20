端午节来香港怎么玩？走进尖沙咀 一次体验龙舟嘉年华与光影非遗

提到尖沙咀，很多人第一时间想到海港城、星光大道和维港夜景。但其实，尖沙咀不只是购物与美食集中地，每到节庆时分，这里则是适合由白天玩到夜晚的地方！今年六月，正值端午节与香港「非遗月」，尖沙咀白天有龙舟节庆嘉年华，入夜后更有沉浸式光影表演，足够安排一整天的行程！ 白天先热闹起来 「永明香港国际龙舟节」嘉年华 感受海滨节日气氛！ 每年端午节，维港都会上演气氛热烈的「永明香港国际龙舟邀请赛」，而今年，旅发局更首次把节庆气氛延伸到岸上，于尖沙咀星光大道一带打造「永明香港国际龙舟节」嘉年华，并化身成节庆市集，集合美食、音乐与打卡元素，适合慢慢逛！

龙舟节不能错过的三个重点 1)龙舟美食街 × 啤酒乐园 龙舟美食街设有多个摊档，供应端午糭、龙舟造型小食及各式消暑饮品；现场设有啤酒乐园，提供多款生啤及小食，一边欣赏维港景色，一边放松小歇，chill感拉得满满的！ 时间：下午1时至晚上10时 旅客啤酒券领取处* •尖沙咀东部海滨(近观众看台) (6月27日及28日派发，上午8时至晚上7时) •旅发局旅客咨询中心(即日起至28日) -尖沙咀天星码头 （上午8时至晚上8时） -香港国际机场(上午8时至晚上9时)

-香港西九龙站(上午9时至下午6时) *旅客可于6月27至28日，凭啤酒券、带同有效旅游证件到星光大道STARBUCKS 旁的「啤酒换领柜台」免费换领啤酒一杯。

龍舟造型冰棍

2)多组大型打卡装置 大家都能成为 「赛龙舟」选手！ 22米传统木龙舟

《迷你兵团与大怪兽》联乘龙舟主题装置

巨型可口可乐樽及龙舟主题布置

3)非遗文化工作坊×表演 除了吃与拍照，嘉年华亦加入文化体验元素。梳士巴利花园设有非遗工作坊，让大家体验吹糖、制作灰水糭及编织渔网等传统技艺；周末及公众假期期间，更有咏春、扯铃、中阮及古筝等表演轮番上演，为节庆增添文化层次！ 非物质文化遗产体验工作坊 时间：下午1时至晚上9时地点：尖沙咀梳士巴利花园 音乐及舞台表演 日期：2026年6月19日(端午节)至21日、27日至28日 时间：下午1时至晚上10时地点：尖沙咀星光大道

「骏马之旅．文艺传承」沉浸式光影表演 夜游尖沙咀的漂亮收尾！ 六月不只是端午节，也是正值香港的「非遗月」。身为「香港非遗月2026」最吸睛的焦点活动之一，尖沙咀太空馆上演的「骏马之旅．文艺传承」光影表演，成为不少人夜游维港的新选择！ 为配合马年主题，香港赛马会特别呈现系列光影演出，以「马」为主轴，结合博物馆藏品、天文元素及非物质文化遗产，并投映于香港太空馆标志性的圆拱形外墙之上。动画沿着弧形流转，沉浸式视觉体验感十足，很容易被画面带进故事中。