谁懂啊！在香港居然可以「无痛纹身」? 香港新晋打卡点 - Oh My Ink Experience体验馆 想纹又不敢纹的宝子们 放心大胆的冲鸭！

来香港，吃吃买买开始腻了？那不如，换种方式游玩香港！由香港艺术科技公司Oh My Ink打造的企划「Oh My Ink Experience」，已正式登陆中环PMQ元创方，营运到今年12月。从了解纹身、体验试纹，到思考是否真正尝试纹，全程没有「进来就要决定」的压力，而是一步步带领你理解与重新定义­­「什么是纹身」！ 这里不是单纯「看展」那么简单！ 每个纹身图案背后，都有它的来历和意思。 体验馆设有纹身文化回顾展，介绍从最早的图腾符号，到今天各种风格设计的演变。现场还加入了沉浸式互动装置，不只是看，还可以了解每个图案背后的故事，以及传统技艺的传承。

再往里走，会看到由香港壁画艺术家姚俊杰(Joe Yiu)联同本地8位纹身师Alien、Brice、Cara、Cheri、Jeff、Kuri、Sandra及Yingo共同创作的石膏浮雕《牵引》Connection，把原本只存在于皮肤上的设计转化为立体形式，用另一种方式重新被「展示」。

首设「AI 虚拟试纹身机」 不用真的纹 也能看到纹身效果！ 体验馆设有「Oh My Ink Tattoo Try-On Machine」AI虚拟试纹身机，只要站在屏幕前，选不同纹身师的设计，图案就会即时「贴」到你身上，效果几乎跟真的一样，但完全没有痛感。哪怕你从来没接触过纹身，只是抱着打卡心态，甚至没想过真的去纹，也可以先玩一下、感受一下！ 现场也有基础咨询，由资深纹身师讲解风格、护理及常见疑问，例如适不适合、会不会褪色、日常需要注意什么。 整个咨询过程不会催你做决定，反而是帮你慢慢搞清楚，再决定下一步「纹什么」。

「Oh My Ink Tattoo Try-On Machine」AI虚拟试纹身机

全新纹身平台 30+纹身师在线 喜欢哪个图直接联系 除了现场体验，Oh My Ink也推出了手机App，让整个体验可以延伸到线上。平台上收集超过30位纹身师的作品，注册成为会员后，就可以随意浏览不同风格的纹身图腾，然后直接联络相对应的纹身师。 如果还没准备好要纹的话，也可以用优惠价买暂时性纹身贴纸，先玩一玩、试试看效果。

暂时性纹身贴纸 (可维持7至14天)

Oh My Ink创办人John Ip

Oh My Ink创办人John Ip表示，「Oh My Ink Experience」不仅是一个展览，更是一个可持续发展的文化平台，希望让香港本地的纹身艺术被更多人看见，同时也透过AI 科技，让大家重新认识这门传统技艺。