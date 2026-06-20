香港夏天真的不是在开玩笑，烈阳再配上超绝湿度，一出室外就让汗水浸透全身，真的想想都要中暑了！在这种季节还愿意陪自己来香港旅游探店的，相信都是真爱吧，那就一定要带那位「真爱」去食小编为大家推介的5间香港必食刨冰店，让一碗可以捧在手心、层次分明、打卡一绝的巨型刨冰，抚平大家焦躁的心，用刨冰为大家打开香港这场透心凉的夏日旅程吧。

1) Shari Shari Kakigori House冰屋 充满极致职人魂的日式刨冰

要问到香港日式刨冰的「天花板」，Shari Shari绝对占有一席之地。这间来自北海道的过江龙，开业多年人气不减，门外的长队伍几乎是没有停过。店内所有刨冰均以日本进口水源制成，配合日式刨冰机刨出绵密冰感，入口即化，毫无颗粒感。更会经常推出各种期间限定口味，例如赏樱品清酒的意景集于一身的「樱花甘酒味」及水果控必选的经典口味再配上日本佐贺莓小姐。推荐入店必选「招牌焙茶抹茶」口味，茶香浓郁而不涩，顶层覆盖的抹茶慕斯口感绵密，一口就能让人欲罢不能！