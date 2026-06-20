香港夏天真的不是在开玩笑，烈阳再配上超绝湿度，一出室外就让汗水浸透全身，真的想想都要中暑了！在这种季节还愿意陪自己来香港旅游探店的，相信都是真爱吧，那就一定要带那位「真爱」去食小编为大家推介的5间香港必食刨冰店，让一碗可以捧在手心、层次分明、打卡一绝的巨型刨冰，抚平大家焦躁的心，用刨冰为大家打开香港这场透心凉的夏日旅程吧。
1) Shari Shari Kakigori House冰屋 充满极致职人魂的日式刨冰
要问到香港日式刨冰的「天花板」，Shari Shari绝对占有一席之地。这间来自北海道的过江龙，开业多年人气不减，门外的长队伍几乎是没有停过。店内所有刨冰均以日本进口水源制成，配合日式刨冰机刨出绵密冰感，入口即化，毫无颗粒感。更会经常推出各种期间限定口味，例如赏樱品清酒的意景集于一身的「樱花甘酒味」及水果控必选的经典口味再配上日本佐贺莓小姐。推荐入店必选「招牌焙茶抹茶」口味，茶香浓郁而不涩，顶层覆盖的抹茶慕斯口感绵密，一口就能让人欲罢不能！
地址：
．铜锣湾希云街14号地铺
．旺角窝打老道45号贺贤居地下A1号铺
．尖沙咀漆咸道南83-85A号金德大厦地铺
．九龙城宋皇台道8-12号福桃楼地下A号铺
．中环奥卑利街11号地铺
2) Lab Zero：尖沙咀的「实验室」系小清新
位于尖沙咀金巴厘道的Lab Zero，店如其名，装潢走简约工业风，像是一个专研消暑方案的实验室。店内主打的日式刨冰，Lab Zero的特色在于其独特的酱料研发，例如「开心果刨冰」是近年的爆款口味。开心果酱质地浓厚，带有微微的咸香，配上酥脆的开心果碎，口感层次极其丰富。此外，这里也提供精致卖相的特色咖啡，非常适合在尖沙咀逛完街后，进来避开午后的毒辣阳光哦！
地址：
尖沙咀金巴厘道68号地下B号铺
3) 甜姨姨私房甜品：创意十足的「冰山」奇迹
甜姨姨从传统糖水铺转身成为年轻人最爱的创意冰品店。不但推出多款视觉效果极其震撼的「巨型刨冰」，而且甜姨姨的刨冰风格偏向混搭，既有日式的绵密，又有港式的灵魂。例如「糖水铺」刨冰，选用了多款经典糖水如红豆芝麻糊、腐竹糖水及椰汁紫米麻薯，每一口都是经典与创新的强烈碰撞。另一款深受欢迎的「芋见你」，由自家制芋泥与鲜奶麻薯完美融合，绝对是芋泥控必食单品。
地址：
•铜锣湾耀华街11号地铺
•旺角烟厂街31号地下C号铺
•钻石山龙蟠街3号荷里活广场1楼177号铺
4) 冰烧ICEYAKI隐藏北角的隐世实力派
「冰烧ICEYAKI」隐藏在充满老香港情怀的巷弄里，日式木质的装潢配上干净明亮的吧台，还贴心地设有少许户外座位。店主兼主厨的Zico更是一位不折不扣的「修行级职人」。曾亲自于东京米芝莲级别的人气刨冰名店工作，回港后，他将日本那份对甜品绝不妥协的「匠心精神」带回北角！ 必食的蜂蜜豆腐刨冰是店内的顶流招牌！在表面洒上香气扑鼻的黄豆粉，最神来之笔的是，店家会附上秘制的「蜂蜜酱油汁」由你自行淋上去，甜中带咸的微妙平衡，丰富的层次感简直让人一试难忘！主厨每个月都会根据季节推出期间限定口味，保证每次去都有开盲盒的新鲜感！
地址： 北角锦屏街31A号地铺
下次走在香港这个高楼林立、热浪滚滚的街头感到快被溶化时，别忘了打开这份地图，往最近的「冰山」出发吧！