赴港夏日二次元漫游指南 重温《守护甜心！ 》少女心与《新世纪福音战士》热血神作

在这个充满活力的夏日，香港再次成为了动漫爱好者的天堂。无论是陪伴无数人度过童年时光的经典少女漫《守护甜心！ 》，还是动漫界不可撼动的神作《新世纪福音战士》，都纷纷在香港开设了极具分量的限时主题活动，将带领各位游客沉浸式体验一场横跨梦幻与硬核的港式动漫行程！ 少女心大解锁 全港首个《守护甜心！ 》主题活动空降尖沙咀 对于许多年轻人来说，《守护甜心！ 》是青春记忆中不可磨灭的白月光。全港首个《守护甜心！ 》官方授权主题活动「Shugo Chara! in HONG KONG」已经正式登陆尖沙咀LCX。这次活动以作品中最经典的「My Heart, Unlock！」为核心主题，巧妙融合了标志性的红黑格纹与极具个性的英伦庞克风格，更首次加入了全新调配的「Pink and Brown」浪漫色调，为粉丝们精心编织了一个重温青春回忆的梦幻空间。

现场设置了3大必影打卡位，其中最震撼的当属展示了16只心灵之蛋的「守护蛋精灵墙」。这面墙不仅完美还原了剧中主角们的守护蛋，甚至连象征失去勇气而黑化的「恶蛋」也悉数亮相。此外，现场还特别规划了「角色镜面互动自拍区」，让粉丝们有机会近距离与高人气角色星名歌呗和月咏几斗同框合照，情境感瞬间爆棚。除了好拍，现场的限定店更准备了超过100款独家周边，包括极具收藏价值的盲盒吊饰，以及分为UR到N四种稀有程度的收藏小卡。活动期间在LCX消费满指定金额，还能额外换领守护使者学生ID卡与精美原画色纸，直接把粉丝的期待值拉满。

LCX《守护甜心！ 》限定店 开放日期：2026年6月13日至7月12日 展览地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶 LCX正门 展览开放时间：上午10时至晚上10时 免费入场

匠人线条艺术传承 《Lines of EVANGELION》手稿展首度移师香港 《Lines of EVANGELION》新世纪福音战士展在韩国首尔站引发极大回响后，首度移师香港，以构成EVA宏大世界观的基础元素——「线条」为核心，带领观众走进原作者庵野秀明及其团队背后的创作灵魂处。 展览的核心重头戏是现场展出的500多幅极其珍贵的手绘原稿与手绘赛璐珞胶片。走进展区，可以清晰看见动画师们用铅笔勾勒出的轮廓线，以及精确标注色彩分层的草图，细腻地捕捉了初号机、零号机等机体战斗时的磅礴动态，以及碇真嗣、绫波零、明日香等主角情感变化的微妙瞬间。展览还巧妙结合了现代光影艺术与立体化空间配置，设有可供观众打卡的素描版角色背景板，并配备了相应的数码影像素材，展示了如何一步步演变为大银幕上震撼人心的华丽动画。值得一的是，大会特别推出了融入香港地道元素的原创插画与独家限定商品，极具收藏价值。

《Lines of EVANGELION》香港站 日期：2026年5月23日至2026年7月12日 时间：平日12:00 - 21:00 (20:00最后入场)；周末及公众假期：11:00 - 22:00 (21:00最后入场) 地址：旺角创兴广场地库INCUBASE Arena B2

速度与美学的跨界碰撞 新世纪福音战士赛车快闪店震撼登场 在感受完手稿展的艺术底蕴后，这场EVA狂欢并未结束，「新世纪福音战士赛车 Pop up store 香港站」首度强势登陆。在这次限时快闪店中，现场最引人注目的莫过于公开展示的实体新世纪福音战士主题赛车。这部赛车完美继承了EVA的标志性配色与机体线条，金属与机械的碰撞散发出无与伦比的帅气，绝对是赛车迷与动漫迷的终极打卡圣地。除了震撼的实车展示，快闪店也为大家准备了一系列诚意满满的香港站限定精选周边。这个暑假，不妨带上相机，来香港亲自拿捏这份专属于动漫迷的限定快乐！