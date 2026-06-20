拒绝夏日「溶妆」尴尬！香港夏日必买美妆好物 高能防汗控油时刻定格神颜

夏日炎炎，在香港出了名高温且潮湿的「桑拿天」这种天气出门，精致的妆容往往刚走上街头就面临脱妆、斑驳、甚至是大出油的危机。想要在镜头前时刻保持完美状态，拿捏特种兵旅游的拍照神颜，就需要一系列专为高温高湿环境打造的硬核产品。以下为大家盘点 4 款在香港本土口碑爆棚，专治夏日流汗脱妆的「天花板级」夏日美妆必买好物！

日本制NAKICO脸部止汗喷雾 物理级控汗的夏日「作弊神器」

日本制造的NAKICO脸部止汗喷雾，专为娇嫩的面部肌肤研发，它的喷雾细腻如烟，在上妆前轻轻一喷，其黑科技成分能在不伤害汗腺的前提下，温和调理肌肤，从源头上有效抑制面部汗水的过度分泌。特别是对于容易因流汗而导致底妆斑驳、唇妆边缘融化的女生来说，它简直是神仙般的存在。用它打底后，肌肤表面能长时间保持干爽舒适，直接切断了因流汗导致脱妆的链条。