父亲节赴港扫货必看！ 把港式甜蜜带回家感谢爸爸 香港伴手礼天花板 奇华饼家两天限定八折

随着父亲节临近，不妨为爸爸准备一份极具港式情怀的情意。奇华饼家的各式糕点一直以来都以匠心工艺和正宗的港式风味闻名，是无数内地游客赴港必买的宝藏伴手礼。作为香港本土伴手礼的天花板，奇华饼家特别在父亲节期间呈献限定惊喜，让各位可以用一份香甜的地道心意，道出那句一直放在心底的感谢。

两天限定全线八折 门市网店同步整活

为了让大家能毫无压力地挑选心仪礼物，奇华饼家这次直接放出了大招。在6月20日至21日期间，凡是在奇华饼家全线分店（香港国际机场分店除外）以及奇华网店选购任何产品，均可享受父亲节限定的八折优惠。