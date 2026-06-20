父亲节赴港扫货必看！ 把港式甜蜜带回家感谢爸爸 香港伴手礼天花板 奇华饼家两天限定八折

随着父亲节临近，不妨为爸爸准备一份极具港式情怀的情意。奇华饼家的各式糕点一直以来都以匠心工艺和正宗的港式风味闻名，是无数内地游客赴港必买的宝藏伴手礼。作为香港本土伴手礼的天花板，奇华饼家特别在父亲节期间呈献限定惊喜，让各位可以用一份香甜的地道心意，道出那句一直放在心底的感谢。
两天限定全线八折 门市网店同步整活
为了让大家能毫无压力地挑选心仪礼物，奇华饼家这次直接放出了大招。在6月20日至21日期间，凡是在奇华饼家全线分店（香港国际机场分店除外）以及奇华网店选购任何产品，均可享受父亲节限定的八折优惠。
这意味着无论是深受内地游客喜爱的经典老婆饼、香脆的蛋卷，还是各式精致的传统唐饼，全都能以超值的福利价格入手。如果看中了奇华极具人气的迪士尼系列、LINE FRIENDS系列或是康维他产品等跨界合作款，这次也能同步享有85折的惊喜优惠。无论是走在香港街头线下实体店「买买买」，还是躺在酒店里线上动动手指，都能无缝拿捏这波超强的节日排面，直接把过节的仪式感拉满。
免费本地送货与双倍积分 特种兵旅游的轻松减负指南
前来香港进行高强度旅游的特种兵游客们，如果担心大包小包的伴手礼会成为旅途中的负担，奇华网店这次也贴心地为大家准备了减负神技。活动期间，只要在奇华网店购物满港币$380，就能直接解锁免费本地送货服务。大家完全可以一键轻松下单，直接将这份甜蜜心意准时送达您在香港下榻的酒店，跨越距离的限制，轻松享受购物的快乐。
此外，如果已经是「奇华 Fans」的会员，当天购买产品更能获得双倍积分的回馈，让您的节日快乐即刻升级，为下一次赴港囤货积攒满满的福利。需要留意的是，这次的黄金优惠不能与各款嫁喜饼咭、现金礼券或其他推广优惠同时使用，且双倍积分优惠不适用于临时会员以及购买饼咭、现金礼券，大家下单时可以稍微留意一下。
奇华饼家查询电话：2785 6066