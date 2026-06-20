寻找宫崎骏动画里的夏天 元朗信芯园3万呎向日葵花海盛放 置身极致治愈「金黄色浪漫」

随着夏日的脚步悄然而至，香港除了有璀璨的维港夜景和琳琅满目的购物商场，在远离喧嚣的元朗新田，正上演一场视觉震撼的「多巴胺色彩盛宴」。作为香港本土最具人气的田园打卡天花板，元朗「信芯园农庄」3万呎向日葵花海目前已迎来最佳观赏期。一朵朵硕大、金灿灿的太阳花在阳光下昂首怒放，仿佛让人一秒穿越进宫崎骏的动画世界。无论是追求浪漫的情侣约会，还是温馨的亲子家庭出游，这里都是今年夏天赴港旅游绝不能错过的隐世宝地。

全新4大日系京都风打卡位 一秒拍出精致「伪出国」大片 为了给前来赏花的游客带来更多拍照灵感，信芯园今年特别整活，重磅增设了全新「4大日系打卡位」，完美揉合了田园风光与东方禅意。 首先是极具仪式感的「日式禅风小庭院」与浪漫爆棚的「千本鸟居」，朱红色的鸟居木架在绿意与花海的衬托下显得格外唯美，不用飞京都也能轻松拿捏日系文艺小清新的气质。其次是高颜值的「梦幻日本伞阵」与充满庆典氛围的「祭典灯笼墙」，巨大的红灯笼配上浮世绘风格的挂画，将和风美学展现得淋漓尽致，强烈建议在黄昏逆光时分前来拍摄，夕阳余晖洒在花海与灯笼上，画面唯美至极。最后还有童趣满满的「七彩风车塔」与「音符五线谱」，色彩斑斓的风车随着夏风飞速旋转，非常适合小朋友或毛孩子在这里定格快乐瞬间。

倒數階段的絕版風景 趕在歲月留痕前定格美好回憶 值得留意的是，由於城市發展規劃，這片陪伴了無數旅人，承載著滿滿情懷的萬呎向日葵花海，預計最快將於今年內面臨搬遷或改動，這意味著目前的盛放美景恐怕已進入珍貴的「倒數歷史階段」。因此，今年夏季的花期可謂是觀賞這片原汁原味「絕版花海」的最後機會。在它成為歷史記憶之前，大家不妨趕快將這個充滿人情味與本土生命力的寶藏景點排進香港行程中，在燦爛的陽光下留下一份不留遺憾的夏日限定回憶。

交通方面，從深圳口岸過關後前往非常便捷。遊客可抵達港鐵元朗站後，選擇多種公共交通工具前往石湖圍站下車。最推薦的方法是於元朗喜利徑、谷亭街或形點（YOHO MALL）巴士站，轉乘九巴 76K 線；或是在元朗福康街的專線小巴總站搭乘75或76號綠色專線小巴。在石湖圍「聯安車場」或石湖圍巴士站落車後，只需過對面馬路，沿途跟隨路邊可愛的太陽花裝飾與指示牌，步行約10分鐘即可輕鬆抵達這片隱世的桃花源。