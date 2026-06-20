在数字音乐触手可及的当下，为甚么依然有人迷恋黑胶？或许是因为，当唱针缓缓落在沟纹上的那一瞬间，音乐才真正有了「温度」。那轻微的沙沙声，是时间留下的回音。对于来到香港的文艺旅人，黑胶唱片店不仅是交易空间，更是一座座藏在城市褶皱里的「时间胶囊」。这次小编精选推介5间复古黑胶唱片店，从深水埗唐楼迭到天花板高的粤语唱片，到中环半山流淌的爵士乐，这些黑胶店铺不卖潮流，只卖属于音乐的情怀。（所有图片来源：香港旅游发展局）

Vinyl Hero

Vinyl Hero：80年代开始营业 Vinyl Hero可以说是黑胶迷的终极朝圣地。店主珍藏了数以万计的黑胶（闻说有30万张），店内堆栈如山的唱片几乎触手可及。在这里「挖碟」需要体力和耐心，但当你意外翻出一张绝版唱片时，那种成就感无可比拟。来寻宝前可先致电查询开放时间，以免吃闭门羹。 风格：经典欧美摇滚、香港70至80年代广东金曲、流行老歌 地址：深水埗长沙湾道239号惠康大厦5楼D室 电话：9841 7136

HO唱片行：本地收藏家私房爱店 同样隐身于深水埗老牌唱片店HO唱片行，它未必是最有名气，但旧唱片数量却非常之多！店主对音乐非常熟悉而且待人友善，HO更有贩卖一系列音响器材，喜欢音响的朋友也可来交流一番！ 风格：大量珍稀的中文、粤语老歌、日版黑胶以及欧美经典流行曲 地址：深水埗鸭寮街130号南邦大厦10号地铺

White Noise Records：音乐爱好者开设乌托邦 White Noise Records于2004年由3位音乐爱好者共同创立，是一处风格独特的音乐乌托邦。这里不仅是唱片店，更是独立音乐的策展空间，不少香港及海外的独立歌手会选址举办音乐会。 风格：独立摇滚、日系骚灵、电子、前卫实验及另类音乐 地址：深水埗大南街215号地下

Walls of Sound声窝：隐身于中环的复古空间 隐匿在中环半山扶梯旁的Walls of Sound声窝，是间氛围感拉满的黑胶宝藏店。主理人是爵士发烧友，店内爵士、古典及摇滚藏品皆精挑细选，价格亲民。老板非常亲民，热于交流并提供试听。 风格：主打古典乐与爵士乐，亦有许多珍贵二手欧美流行及摇滚唱片 地址：中环阁麟街38号楼上店