DSE非唯一出路！中六生免日語基礎 憑JPUE直通日本大學

日本一直是香港中六畢業生的熱門留學國家，傳統赴日留學往往受限於高門檻的日語能力要求，令不少同學望而卻步。然而，現正推行的「日本大學聯合學力測試」(JPUE)徹底打破這一傳統框架，考試不受日語能力限制，亦不要求DSE成績，為本地中六生開闢一條免日語基礎、直通日本大學的全新綠色通道，助年輕人輕鬆實現亞洲留學夢。
JPUE的報考資格極具彈性，同學只要在入學前年滿18歲並取得中六畢業資格即可投考。該筆試設「外語」及「數學」兩份試卷；外語卷僅聚焦於評估邏輯思維與學術潛能，可選擇不考核日語，以英文報考，並加設面試。考生可透過此單一平台，一次過投考全日本超過30間熱門大學，當中涵蓋國立香川大學、長野縣立大學、成蹊大學、國學院大學、帝京大學等名校；針對有意修讀設計與動漫的專才，更能銜接頂尖的女子美術大學等藝術大學。
為讓香港學生無縫銜接校園，JPUE採用獨特的「有條件取錄」機制。同學成功獲得初次合格取錄後，將被安排入讀與香港大學專業進修學院(HKUSPACE)合作的「留學預備班」。預備班在本地提供高質素的密集式語言與日本文化培訓，確保同學在正式赴日前，能將日語水平迅速提升至Offer要求的JLPT N2或以上。這種「先取錄、後培訓」的貼心安排，既保障了名校學位，也全面消除了家長與同學對語言不通的焦慮。JPUE不僅是一場入學考試，更是中六學生跳出傳統框架、走向國際的黃金跳板。無論是希望避開本地DSE升學壓力，還是渴望體驗日本獨特文化的同學，均可憑藉此機制直接起飛。
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