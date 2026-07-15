DSE非唯一出路！中六生免日語基礎 憑JPUE直通日本大學

日本一直是香港中六畢業生的熱門留學國家，傳統赴日留學往往受限於高門檻的日語能力要求，令不少同學望而卻步。然而，現正推行的「日本大學聯合學力測試」(JPUE)徹底打破這一傳統框架，考試不受日語能力限制，亦不要求DSE成績，為本地中六生開闢一條免日語基礎、直通日本大學的全新綠色通道，助年輕人輕鬆實現亞洲留學夢。

JPUE的報考資格極具彈性，同學只要在入學前年滿18歲並取得中六畢業資格即可投考。該筆試設「外語」及「數學」兩份試卷；外語卷僅聚焦於評估邏輯思維與學術潛能，可選擇不考核日語，以英文報考，並加設面試。考生可透過此單一平台，一次過投考全日本超過30間熱門大學，當中涵蓋國立香川大學、長野縣立大學、成蹊大學、國學院大學、帝京大學等名校；針對有意修讀設計與動漫的專才，更能銜接頂尖的女子美術大學等藝術大學。