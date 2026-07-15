都大LiPACE高級文憑 實務教學與多元專業出路回應社會轉型

中學文憑試(DSE)放榜香港都會大學李嘉誠專業進修學院(都大LiPACE)早前於葵興校園舉辦媒體聚餐暨課程體驗日，重點介紹四個緊貼本港及區域發展的新世代高級文憑課程。

都大LiPACE四個緊貼本港新興產業及社會變遷的高級文憑課程：

•創意文化及藝術實踐高級文憑課程：課程統籌楊美琼女士指出：「傳統創意文化及藝術實踐相關課程多偏重純藝術創作或宏觀的文化理論，而都大LiPACE課程則着重『落地實踐』，涵蓋策展實務、藝術行政及數碼文創管理等。」

•寵物護養及生活服務高級文憑：「寵物經濟」日益蓬勃，專業寵物護理及相關服務需求大增。課程統籌梁鈞澤博士強調：「課程結合動物解剖學、藥理學、行為心理學及寵物生活服務管理等內容，旨在將單純的『愛心照顧』提升至『科學化專業護理』。」