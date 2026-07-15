都大LiPACE高級文憑 實務教學與多元專業出路回應社會轉型

中學文憑試(DSE)放榜香港都會大學李嘉誠專業進修學院(都大LiPACE)早前於葵興校園舉辦媒體聚餐暨課程體驗日，重點介紹四個緊貼本港及區域發展的新世代高級文憑課程。
都大LiPACE四個緊貼本港新興產業及社會變遷的高級文憑課程：
•創意文化及藝術實踐高級文憑課程：課程統籌楊美琼女士指出：「傳統創意文化及藝術實踐相關課程多偏重純藝術創作或宏觀的文化理論，而都大LiPACE課程則着重『落地實踐』，涵蓋策展實務、藝術行政及數碼文創管理等。」
•寵物護養及生活服務高級文憑：「寵物經濟」日益蓬勃，專業寵物護理及相關服務需求大增。課程統籌梁鈞澤博士強調：「課程結合動物解剖學、藥理學、行為心理學及寵物生活服務管理等內容，旨在將單純的『愛心照顧』提升至『科學化專業護理』。」
•健康及分子檢測高級文憑：對策本港醫療科技及大灣區生物醫藥發展，學院特設「健康及分子檢測實驗室」，讓學生在進入真實化驗所前，能進行跨學科與高風險病原體處理的仿真訓練。
•旅遊及款待業高級文憑：為配合本港「盛事經濟」與「智慧旅遊」轉型，學院設立的「智能酒店教室」助學生學習前堂接待、房務管理及危機處理等。課程統籌陳智嫻女士表示：「行業正經歷巨變，現在缺乏的是懂得大數據與高端客戶體驗的管理專才。」
都大LiPACE於2026-27學年開辦13個全日制高級文憑及1個全日制文憑課程。當中7個高級文憑課程獲納入政府「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)，包括醫療護理、健康及分子檢測、創意文化及藝術實踐、工程學(土木工程)、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業，合共提供560個資助學額。
由即日起至7月31日，基礎課程文憑及應用教育文憑課程學生或畢業生，以及應屆香港中學文憑(HKDSE)考生於網上或即場報讀都大LiPACE高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費。