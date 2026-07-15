香港中文大學專業進修學院 高級文憑及文憑課程 中大審批及頒授學歷

香港中文大學專業進修學院(CUSCS）配合政府發展職業教育的方向以及市場對人才的需求，開設多項兩年全日制高級文憑課程及一年全日制文憑課程。所有課程均由香港中文大學審批及頒授學歷，質素備受肯定。 「社區健康與服務」高級文憑 培養基層醫療人才 「社區健康與服務」高級文憑課程由CUSCS與香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院共同籌劃，涵蓋全面且前沿的公共衛生專業知識，包括公共衛生學原理、疾病預防與控制、食物衛生與安全、行為干預與健康促進理論等，適合有興趣從事公共衛生如醫療專業、社會服務和衛生政策制定，以及公共衛生行政管理或活動策劃等工作的同學修讀。課程包含60小時的基層醫療實習，有助同學實踐所學並建立業界聯繫。

「專業傳意」高級文憑中丶英丶日文專業 擴展學生環球視野 糅合CUSCS多年開辦語文課程的經驗及職業導向元素，「專業傳意」高級文憑分中文、英文及日文三個專業，裝備同學成為語言及傳意專才，開拓全球職涯發展。同學有機會參與實習或到內地、海外或日本交流，提升國際視野，應用所學。日文專業畢業生可達日本語能力試驗N2或以上程度，更是本港唯一提供日本實習的副學位課程。 一年全日制「文憑」 升學就業皆宜 CUSCS今年新推出的「運動表現及創新文憑」，結合運動科學與智能科技，涵蓋重點科目包括運動學導論、新興運動發展及培訓、體適能評估與運動處方。完成課程後學生更可獲有效期為兩年的「新興運動導師證書(初級)」或同等資歷，迎接迅速發展的行業機遇。

另外，「幼兒遊戲及藝術文憑」培養學生設計幼兒活動及藝術課程的能力，畢業後可投身幼兒遊戲導師、幼兒興趣班導師或教學助理等；「社區護理文憑」獲社會福利署認可，畢業生符合指定要求可註冊為保健員；「基礎教育文憑」則為學生建立跨學科基礎，歷屆平均80%畢業生順利升讀CUSCS「高級文憑」課程。 多元學習資源 促進學生全人發展 學院設語文學習提升中心，備有一對一語文諮詢服務及種類廣泛的多媒體教材，助同學鞏固語文能力，全日制課程同學可使用中大圖書館設施及網上資源，擴闊知識領域。除完善的學習設施外，學院亦舉辦師友計劃、學生大使計劃，並安排實地考察、海外交流及業界分享等活動，豐富同學的大專生活。