香港都會大學李嘉誠專業進修學院 2026-27學年開辦13個全日制高級文憑課程

香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）於2026-27學年開辦13個全日制高級文憑及1個全日制文憑課程。當中有7個高級文憑課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），包括醫療護理、健康及分子檢測、工程學（土木工程）、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業、旅遊及款待業以及創意文化及藝術實踐，合共580個資助學額。

除了以上7個高級文憑課程獲SSSDP資助，另有6個高級文憑課程可申請持續進修基金，包括寵物護養及生活服務、犯罪學、心理學、工商管理、數碼商業實務以及幼兒教育。