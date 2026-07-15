香港都會大學李嘉誠專業進修學院 2026-27學年開辦13個全日制高級文憑課程

香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）於2026-27學年開辦13個全日制高級文憑及1個全日制文憑課程。當中有7個高級文憑課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），包括醫療護理、健康及分子檢測、工程學（土木工程）、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業、旅遊及款待業以及創意文化及藝術實踐，合共580個資助學額。
除了以上7個高級文憑課程獲SSSDP資助，另有6個高級文憑課程可申請持續進修基金，包括寵物護養及生活服務、犯罪學、心理學、工商管理、數碼商業實務以及幼兒教育。
為了協助學生提升競爭力，都大LiPACE高級文憑課程的學生均有機會按修讀學科到不同機構實習，如香港海洋公園、中航明捷、洲際酒店集團等。表現優異的畢業生，更有機會獲聘為全職員工。另外，學院與多間本地及海外專上院校簽訂協議，畢業生升讀相關學士學位課程可獲豁免或轉移部分學分。
7月1日至31日期間，基礎教育文憑及應用教育文憑課程學生或畢業生，以及應屆香港中學文憑(DSE)考生於網上或即場報讀都大LiPACE高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費。
都大LiPACE「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)高級文憑課程簡介：
1) 醫療護理高級文憑
•SSSDP中最具規模的醫療護理副學位課程
•2025年畢業生中，有96%升讀本地護理學學士/認可護士訓練課程；4%升讀健康相關學士課程
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣33,420元
2) 健康及分子檢測高級文憑
•與檢測界的尖端公司華大基因合作，培養未來分子診斷人才
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣33,420元
3) 工程學高級文憑 (土木工程)
•課程內容涵蓋土木/ 建築工程的技術及管理知識，培育學員於工程界的專業工作能力
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣31,220元
4) 度假區及主題樂園管理高級文憑
•香港海洋公園為課程教學夥伴
•實習表現優異的畢業生有機會獲香港主題樂園或其他相關度假區聘請為全職員工
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣43,960元
5) 旅遊及航空業高級文憑
•中航明捷為課程教學夥伴
•學習態度積極及實習表現良好的同學可獲得中航明捷或香港機場服務有限公司所提供的工作機會
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣43,960元
6) 旅遊及款待業高級文憑
•洲際酒店集團為課程教學夥伴
•實習表現卓越的畢業生將有機會獲洲際酒店集團聘請成為全職員工
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣43,960元
7) 創意文化及藝術實踐高級文憑
•企業家與學員分享專業經驗
•課程附設創意文化及藝術實踐體驗式學習
•扣減SSSDP資助後，每年學費為港幣26,620元
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香港都會大學李嘉誠專業
進修學院(都大 LiPACE)
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