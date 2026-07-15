浸大國際學院副學士及高級文憑課程 助你規劃升學藍圖

香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，由持續教育學院管理，於浸大石門（沙田）校園開辦近30個副學士及高級文憑課程，以及10個自資學士學位課程，涵蓋人文及語言學、商學、傳理學、應用科學及社會科學等不同範疇，以迎合不同學習需要的同學，培育社會各行各業的人才。學院積極推行「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士或高級文憑課程後，可選擇銜接國際學院的自資學士學位課程或升讀其他學士學位課程，以四年取得學士學位。

CIE新開辦的「新聞與文化傳播」副學士專修旨在讓同學掌握新聞及新媒體工作的技能，課程涵蓋廣泛知識與通用技能，奠定日後升學基礎。另外，推出多個高級文憑課程，包括：「健康科學」裝備同學在醫療保健及健康產品領域所需的技能，全面培訓成為醫生和藥劑師的專業支援；「營養與食物管理」教授全面的營養知識，掌握健康食品及飲食業的管理和營運模式；及「運動教練學及運動行政學」結合運動科學、運動教練和組織，培訓體育專業人才。

浸大頒發畢業證書 升學率達91.5%

CIE開辦的課程均受浸大嚴格監管，在同一質素保證機制下，畢業證書由浸大頒授，確保認受性。浸大副學士畢業生歷年來的升學表現理想，去年升學率更達91.5%，當中85.6% 成功升讀八大教資會資助院校學士學位課程。

開拓視野 發展潛能

學院重視同學的體驗學習，為鼓勵同學全人發展及積極探索世界，學院致力籌辦多元文化及海外學習活動，開拓同學的環球視野，促進文化交流和提升競爭力。

獎學金表揚有傑出表現的同學

國際學院設有多項獎學金，包括入學獎學金、多項學術成就、特殊才能及服務獎學金等，以表揚有傑出表現的同學，並鼓勵同學作多方面發展。於2024/25學年，超過460名副學士、高級文憑及自資學士同學獲學院及香港特區政府頒發獎學金，總額逾港幣530萬元。