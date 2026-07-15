本港唯一上榜世界大學排名的應用科學大學 都大多元應用課程重實戰 助畢業生掌握職場優勢

香港都會大學(都大)作為本港首間應用科學大學(應科大)，一直強調「學以致用」及課程緊扣業界發展需要，致力培育具備實戰經驗和解難能力的專業人才。最新公布的「QS世界大學排名2027」中，都大名列第781至790名，繼續穩居香港自資大學之首，更是本港唯一上榜的應用科學大學。 同時，都大在去年的「QS亞洲大學排名2026」中躍升至第393位，晉身亞洲400強。而在早前公布的「QS世界大學學科排名2026」，大學共有六個學科上榜，當中三個學科更躋身全球首150位：

此外，都大亦首次躋身在6月公布的《美國新聞與世界報道》2026 – 2027年度全球最佳大學排名。 2026/27學年，都大提供49個聯招課程。其中21個課程獲政府「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)資助，提供1,365個第一年學士學位資助學額，連同銜接學位學額，總計1,891個學額，當中涵蓋10個應用學位課程，資助規模為全港自資院校之冠。 在學費資助方面，SSSDP實驗室為本課程的資助金額為每年81,450元，而非實驗室為本課程則為每年46,780元。應用學位課程可獲額外資助，實驗室為本課程的資助金額為每年89,620元，而非實驗室為本課程則為51,880元。

獲資助的第一年學士學位課程當中，有10個課程的學費較教資會資助大學低7,520元至36,610元不等。另有28個課程在2026/27學年納入政府的免入息審查資助計劃(NMTSS)，本地學生每年可獲35,120元資助。

緊貼社會需求 開辦放射診斷及機器人和自動化工程課程 都大是本港唯一具備自我評審資格的自資大學，能更靈活地開辦切合市場需要的課程。大學之前獲教育局撥款逾7,700萬元，將於2026/27學年開辦以下兩個新課程： •放射診斷學榮譽理學士︰採用「4+1」的特設模式(四年學士及一年碩士)，完成學士課程後，學生即合資格申請成為放射診斷技師；而碩士課程畢業後可申請成為認可的超聲波造影師。 •機器人和自動化工程榮譽應用理學士：專注於機器人與自動化工程的實踐應用，結合理論與實務訓練，並為學生提供大量實習及職業導向的學習經驗。