7-Eleven「梗繫力撐」DSE考生放榜日 免費享用7CAFÉ 即磨咖啡

一年一度香港中學文憑試今天放榜，今年7-Eleven藉著45周年「梗繫我地」主題，推出「梗繫我在」應援行動，以實際行動陪伴考生迎接人生的重要時刻。由免費7CAFÉ即磨咖啡、30,000份《7仔好報》DSE特別號，到聯同多個品牌推出14款人氣產品「梗繫互撐價」優惠，7-Eleven希望以不同方式為應屆考生送上鼓勵與支持，陪伴他們走過這重要時刻。

由今天早上7時到晚上11時59分，應屆DSE考生只需到設有7CAFÉ之香港7-Eleven分店，向店員出示學生證或DSE成績表，即可免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯(任何款式，冷熱均可)。無論成績如何，7-Eleven 都希望透過一杯香濃咖啡，讓考生在放榜當天稍作放鬆，整理心情，再從容地迎接前路的不同選擇。