7-Eleven「梗繫力撐」DSE考生放榜日 免費享用7CAFÉ 即磨咖啡

一年一度香港中學文憑試今天放榜，今年7-Eleven藉著45周年「梗繫我地」主題，推出「梗繫我在」應援行動，以實際行動陪伴考生迎接人生的重要時刻。由免費7CAFÉ即磨咖啡、30,000份《7仔好報》DSE特別號，到聯同多個品牌推出14款人氣產品「梗繫互撐價」優惠，7-Eleven希望以不同方式為應屆考生送上鼓勵與支持，陪伴他們走過這重要時刻。
由今天早上7時到晚上11時59分，應屆DSE考生只需到設有7CAFÉ之香港7-Eleven分店，向店員出示學生證或DSE成績表，即可免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯(任何款式，冷熱均可)。無論成績如何，7-Eleven 都希望透過一杯香濃咖啡，讓考生在放榜當天稍作放鬆，整理心情，再從容地迎接前路的不同選擇。
任何顧客購買指定14款人氣產品，即可享「梗繫互撐價」優惠。由飲品、零食、雪糕以至日常用品，多個品牌希望透過今次活動一同向考生送上支持與鼓勵。你撐考生，我哋撐你。今年7-Eleven特別推出《7仔好報》DSE特別號，合共印製及派發30,000份，於今日全港免費派發。以「放心．我在」為概念，《7仔好報》希望以最有溫度的文字及內容陪伴考生迎接放榜日。《7仔好報》除收錄放榜日相關優惠資訊外，更特別加入多個為DSE考生而設的打氣內容及趣味專題，希望以輕鬆有趣的方式陪伴考生度過放榜日。今年7-Eleven亦再次推出「梗繫我在」打氣短片，希望透過溫暖而貼地的內容，向應屆DSE考生送上簡單而真摰的鼓勵與祝福。影片連結：【梗繫放心，我在🫶🏻】｜Youtube
(優惠有效期 2026年7月15日至早上7時至晚上11時59分。貨品數量有限，售/送/換完即止。受條款及細則約束。)