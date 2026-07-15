2026DSE今放榜 帶齊必備文件及物資 做好準備輕鬆迎多元出路

今天是DSE放榜的大日子，各校會於今日7時起派員到考評局辦事處或評核中心領取成績通知書。應屆考生可於今日回校領取成績通知書，就算你是夜校學生，亦要回學校領取成績通知單。自修生亦可於今日收到考評局早前寄出的成績單，或於今天7時起登入「香港中學文憑試網上服務」查閱成績。

應屆考生於出門前，可檢查是否有帶身份證#；證件相(最少12張)；專上院校發出的「有條件取錄通知書」(如有)；中四至中六校內成績表#；推薦信(如有)；課外活動、比賽、成就證書及獎狀#；學生學習概覽(SLP)#。回校取得成績單後，可立即影印多份，以備不時之需。還要帶齊原子筆及筆記簿等文具，並要確保手機或平板電腦已充夠電。而且還要帶雨傘/衣、風扇、水、紙巾等，就算遇上高溫或暴雨亦不會受影響。根據天文台預測，今天間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，記得帶雨傘。此外，亦要檢查是現已帶備足夠現金及已增值的八達通，用作趕往心儀院校的交通費，以及可於報讀課程時邀交報名費或留位費，以確認接受課程。最好是做好規劃和預備好交通路線規劃圖。(#影印副本多份)