2026DSE今放榜 帶齊必備文件及物資 做好準備輕鬆迎多元出路

今天是DSE放榜的大日子，各校會於今日7時起派員到考評局辦事處或評核中心領取成績通知書。應屆考生可於今日回校領取成績通知書，就算你是夜校學生，亦要回學校領取成績通知單。自修生亦可於今日收到考評局早前寄出的成績單，或於今天7時起登入「香港中學文憑試網上服務」查閱成績。
應屆考生於出門前，可檢查是否有帶身份證#；證件相(最少12張)；專上院校發出的「有條件取錄通知書」(如有)；中四至中六校內成績表#；推薦信(如有)；課外活動、比賽、成就證書及獎狀#；學生學習概覽(SLP)#。回校取得成績單後，可立即影印多份，以備不時之需。還要帶齊原子筆及筆記簿等文具，並要確保手機或平板電腦已充夠電。而且還要帶雨傘/衣、風扇、水、紙巾等，就算遇上高溫或暴雨亦不會受影響。根據天文台預測，今天間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，記得帶雨傘。此外，亦要檢查是現已帶備足夠現金及已增值的八達通，用作趕往心儀院校的交通費，以及可於報讀課程時邀交報名費或留位費，以確認接受課程。最好是做好規劃和預備好交通路線規劃圖。(#影印副本多份)
核對個人資料 有疑問可諮詢老師
考生須留意，甲類及乙類科目會於同一張成績通知書上列明，而丙類科目的成績則印於另一張成績通知書上。如考生同時報考甲類及/或乙類和丙類科目，便要領取兩張成績通知書。當取得成績通知書後，同學除查看成績外，亦要核對清楚個人資料，如發現有問題應立即通知學校或考評局，盡快更正資料。
指定限期前成績覆核申請及繳費
無論你的成績是遠超預期或是未如理想，都可以與家長及老師商量，聽取老師意見，再決定是否申請覆核成績，又或按成績於7月16至18日的個人專屬時段，登入大學聯招網站，改選錄取機會更高的課程。如同學決定申請覆核成績，則須按照考評局規定，於7月20日前透過學校提出成績覆核及/或重閱答卷申請(自修生可於文憑試官網申請)。每名考生最多可申請覆核4科的成績，於提交申請後，考生會收到由考評局發出，附有繳費單的確認電郵，學校考生並會收到SMS提示。考生須按規定於兩曆日內繳費(繳費限期如為星期六或日，會自動順延至隨後的星期一)。
成績覆核結考評局會於8月12日發放，如考生的成績有所提升，可於8月13日下午5時前遞交要求重新考慮入學申請，而有關申請的遴選結果會於8月20日上午9時公布，獲取錄的申請人，必須於當日下午5時的最後限期前，表示接納「較高次序的課程」取錄資格並繳交留位費。