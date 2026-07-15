耀中幼兒教育課程獲新加坡幼兒培育署認可 畢業生符合新加坡幼教教師執照資格

香港首間及唯一專注幼兒教育高級文憑及學士課程的耀中幼教學院，早前與新加坡學前教育三大龍頭機構正式簽署合作備忘錄，耀中幼教學院畢業生在完成學院幼兒教育課程後，即符合新加坡幼兒教育教師執照的申請資格；只要成功獲合作機構的幼兒園聘用，便可直接申請並取得新加坡幼教教師執照(L2(EL)級別)，順利銜接新加坡職場，透過累積符合國際標準的實務經驗，逐步成為世界級幼兒教育專才，進一步提升整體職涯競爭力與專業認受性。

是次合作的三間機構均為新加坡最具規模及影響力的學前教育集團，包括兩間主要業者幼兒園(Anchor Operator, AOP)及一間夥伴業者幼兒園(Partner Operator, POP)。這兩大AOP已佔新加坡主要業者幼兒園總數約64%，連同POP合作夥伴，已覆蓋新加坡大部份的幼教市場，為耀中幼教學院畢業生提供獨一無二的海外就業優勢。