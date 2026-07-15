理大夥拍維也納MODUL大學推雙學位課程

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院(SHTM)與奧地利維也納MODUL大學合作推出四年制雙學位課程，學生完成課程後可同時獲頒兩所大學的學士學位，並有機會獲得高達25%獎學金。

課程共240 ECTS(歐洲學分)，全球僅提供10個學額。學生將於首兩年在維也納MODUL大學修讀，其後返回香港理工大學完成餘下兩年課程。透過在歐洲及香港兩地學習，學生不但可獲得國際化專業培訓，更能拓展國際視野及建立跨國人脈網絡。

維也納MODUL大學為歐洲知名酒店及商業管理學府，多年來培育眾多香港畢業生，畢業生廣泛投身酒店、金融、保險及大型企業等行業，發展理想。