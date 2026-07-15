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特刊
出版：2026-Jul-15 04:00
更新：2026-Jul-15 04:00

理大夥拍維也納MODUL大學推雙學位課程

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理大夥拍維也納MODUL大學推雙學位課程

理大夥拍維也納MODUL大學推雙學位課程

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香港理工大學酒店及旅遊業管理學院(SHTM)與奧地利維也納MODUL大學合作推出四年制雙學位課程，學生完成課程後可同時獲頒兩所大學的學士學位，並有機會獲得高達25%獎學金。

課程共240 ECTS(歐洲學分)，全球僅提供10個學額。學生將於首兩年在維也納MODUL大學修讀，其後返回香港理工大學完成餘下兩年課程。透過在歐洲及香港兩地學習，學生不但可獲得國際化專業培訓，更能拓展國際視野及建立跨國人脈網絡。

維也納MODUL大學為歐洲知名酒店及商業管理學府，多年來培育眾多香港畢業生，畢業生廣泛投身酒店、金融、保險及大型企業等行業，發展理想。

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課程現正接受報名。申請人須具備優異學業成績，並於香港中學文憑試(DSE)英文科及數學科考獲4級或以上。

有志投身酒店、旅遊及國際商業管理的學生，可把握機會申請這項結合歐亞優勢的國際課程。

　

查詢：

奧地利商務專員公署

電郵：[email protected] ／ 電話：+852 2522 2388

申請截止日期：

春季入學：10月15日

秋季入學：6月15日

課程重點：

香港理工大學×維也納MODUL大學雙學位

全球僅10個學額

修讀240 ECTS歐洲學分

畢業獲兩個學士學位

獎學金高達25%

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