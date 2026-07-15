理大夥拍維也納MODUL大學推雙學位課程

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院(SHTM)與奧地利維也納MODUL大學合作推出四年制雙學位課程，學生完成課程後可同時獲頒兩所大學的學士學位，並有機會獲得高達25%獎學金。
課程共240 ECTS(歐洲學分)，全球僅提供10個學額。學生將於首兩年在維也納MODUL大學修讀，其後返回香港理工大學完成餘下兩年課程。透過在歐洲及香港兩地學習，學生不但可獲得國際化專業培訓，更能拓展國際視野及建立跨國人脈網絡。
維也納MODUL大學為歐洲知名酒店及商業管理學府，多年來培育眾多香港畢業生，畢業生廣泛投身酒店、金融、保險及大型企業等行業，發展理想。
課程現正接受報名。申請人須具備優異學業成績，並於香港中學文憑試(DSE)英文科及數學科考獲4級或以上。
有志投身酒店、旅遊及國際商業管理的學生，可把握機會申請這項結合歐亞優勢的國際課程。
查詢：
奧地利商務專員公署
電郵：[email protected] ／ 電話：+852 2522 2388
申請截止日期：
春季入學：10月15日
秋季入學：6月15日
課程重點：
香港理工大學×維也納MODUL大學雙學位
全球僅10個學額
修讀240 ECTS歐洲學分
畢業獲兩個學士學位
獎學金高達25%