立志成為星級中廚？ 中菜課程助你踏上成功路

有志加入飲食行業的青年人可以報讀「中菜出品部基本理論與操作證書」，此乃能力標準說明 - 中式飲食業之課程。在資歷架構(第一級)下獲得認可，代表對課程內容、師資、管理及培訓均有嚴謹要求，務求學員達到特定的學習成效，當完成課程後能投入特定的工作崗位，此技能必然終身受用。
課程讓學員了解中式食肆出品部的運作與關係，再配合食材的加工準備及烹調工作，引領學員掌握烹調中的各種方法、爐頭操作、食物安全與衛生等必需知識及實操訓練。
菜式系列：
乾炒牛河、炸蜜瓜奶、狗仔鴨煲、滑蛋蝦仁、豉椒炒蜆、五柳醃製、五柳魚塊、涼拌芝麻雞、沙拉骨、西芹黑椒牛仔粒、生扣鴛鴦雞、海鮮卷、金華玉樹雞、梅菜扣肉、太極豆腐、風沙雞翼、琵琶豆腐、脆皮香蕉雞、粟米班塊、沙爹串燒雞球、咖喱雞件、咕嚕雞球、雀巢腰果肉丁、椒鹽鮮魷、賽螃蟹、肉絲炒麵、日式炒烏冬、薑蔥焗鯇魚、桂花炒魚肚、客家燜豬肉、西檸雞、星州炒米...
還有不同醬汁系列、調味系列、漲發系列：海蜇、冬菇、魚肚、雲耳等。
開課日期：
2026年09月14日(一)
上課日期及時間：
逢星期三中午12時至6時及星期五下午2時至5時
WhatsApp 查詢：
(852)6647 0890
辦公時間：上午11:30至晚上8:30)
學費：本課程共分5期，每期學費$3,360，合共學費$16,800。(學員需另繳付$138報名及行政費)
出席率必須達70%或以上及考核合格，可獲持續進修基金退還八成 / 六成學費(以官方網站為準)