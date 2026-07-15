立志成為星級中廚？ 中菜課程助你踏上成功路

有志加入飲食行業的青年人可以報讀「中菜出品部基本理論與操作證書」，此乃能力標準說明 - 中式飲食業之課程。在資歷架構(第一級)下獲得認可，代表對課程內容、師資、管理及培訓均有嚴謹要求，務求學員達到特定的學習成效，當完成課程後能投入特定的工作崗位，此技能必然終身受用。

課程讓學員了解中式食肆出品部的運作與關係，再配合食材的加工準備及烹調工作，引領學員掌握烹調中的各種方法、爐頭操作、食物安全與衛生等必需知識及實操訓練。