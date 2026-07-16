香港中文大學專業進修學院 一年全日制文憑課程 DSE 6分即可報讀

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）開辦一年全日制「運動表現及創新文憑」、「幼兒遊戲及藝術文憑」、「社區護理文憑」，「基礎教育文憑」。設計全面的文憑課程讓學生打好基礎，為升學或就業作好準備，所有課程均由中大審批及頒授學歷，是DSE畢業生探索升學路的理想起點。 「運動表現及創新文憑」開拓運動專業新出路 CUSCS今年新推出「運動表現及創新文憑」，結合運動科學與智能科技，涵蓋重點科目包括運動學導論、新興運動發展及培訓、體適能評估與運動處方。完成課程後學生更可獲有效期為兩年的「新興運動導師證書(初級)」或同等資歷，迎接迅速發展的行業機遇。

「幼兒遊戲及藝術文憑」升學就業皆宜 幼兒遊戲及藝術文憑課程為有志投身幼兒遊戲導師或相關職業的人士，提供專業培訓，如籌劃表達藝術活動、設計幼兒遊戲及體適能活動等，促進幼兒的全面發展。課程設120小時實習，同學畢業後既可晉身幼兒遊戲導師、幼兒興趣班導師或教學助理等，亦可選擇升讀幼兒教育或其他高級文憑課程。

「社區護理文憑」長者護理專業訓練 社區護理文憑課程涵蓋院舍服務及基礎護理，學生將透過考察、模擬訓練及實習，接觸安老院及長者服務的日常運作。課程獲社會福利署認可，符合指定要求的畢業生可申請註冊為保健員，於安老院舍擔任相關職位；同學亦可選擇升讀健康護理、社會工作或其他高級文憑課程。 「基礎教育文憑」課程設計創新全面 基礎教育文憑課程涵蓋語文能力、數碼媒體、視覺傳意、溝通技巧及生涯規劃等多個範疇，幫助學生探索興趣領域，立定升學志向。歷屆平均80%的畢業生順利升讀CUSCS「高級文憑」課程。

特設班主任制 關心學生需要 全日制文憑課程設班主任，歷屆畢業生均對此安排讚譽有加。關愛學生的班主任留意每位同學的學習進度，更提供升學、生涯規劃等多方面導引，有效協助同學適應大專生活，為前路做好準備。