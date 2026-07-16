香港駕駛學院逾四十年豐富經驗 提供多元化課程 實踐優質駕駛培訓

創立於1983年的香港駕駛學院，是全港首家政府指定駕駛學校，至今已有超過四十年歷史。學院秉持「成為客戶在優質駕駛培訓上的首選」為願景，以專業的駕駛培訓及優質的客戶服務，培育出負責任及著重安全意識的駕駛者。
設專屬場地 課程覆蓋全面
為配合不同學員的需求，香港駕駛學院提供多元化的課程選擇，包括私家車、輕型貨車、電單車、商用車新生課程，亦設有進階駕駛課程，以協助學員全面提升駕駛技術。現時學院於香港島鴨脷洲、沙田小瀝源及元朗南生圍設有安全駕駛中心，配備專屬訓練場地及考試路線，讓學員在安全、舒適的環境下學習駕駛。
設駕駛證書課程 開拓職涯新機遇
現今經濟環境充滿挑戰，擁有一技傍身尤為重要。本院自2019年陸續推出具備職業導向元素的駕駛證書課程，課程已獲「香港學術及職業資歷評審局」認證為資歷架構第三級，並納入「持續進修基金」可獲發還款項課程名單。
「私家車/輕型貨車駕駛證書課程」現正接受年度名額登記，成功申請持續進修基金後，學費可低至5,122元。本課程具備清晰的職業導向元素，以有系統、分階段、循序漸進的教學方法，協助學員考取私家車/輕型貨車駕駛執照，並同時掌握進階駕駛技術及職業司機實務知識，為投身運輸、物流及相關行業奠定穩固基礎，提升就業競爭力，職涯發展更添機遇。善用持續進修基金，學習終生受用的技能！