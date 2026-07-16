香港駕駛學院逾四十年豐富經驗 提供多元化課程 實踐優質駕駛培訓

創立於1983年的香港駕駛學院，是全港首家政府指定駕駛學校，至今已有超過四十年歷史。學院秉持「成為客戶在優質駕駛培訓上的首選」為願景，以專業的駕駛培訓及優質的客戶服務，培育出負責任及著重安全意識的駕駛者。

設專屬場地 課程覆蓋全面

為配合不同學員的需求，香港駕駛學院提供多元化的課程選擇，包括私家車、輕型貨車、電單車、商用車新生課程，亦設有進階駕駛課程，以協助學員全面提升駕駛技術。現時學院於香港島鴨脷洲、沙田小瀝源及元朗南生圍設有安全駕駛中心，配備專屬訓練場地及考試路線，讓學員在安全、舒適的環境下學習駕駛。