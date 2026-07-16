把握免費修改課程選擇 最後機會

各位DSE應屆考生昨日已取得成績單，而從今天起至7月18日，是各位可以在獲分配個人時段免費修改課程選擇的最後機會，有意修改選擇的申請人，必須於指定時段登入JUPAS網頁修改課程選擇。

申請人可以增選及/或以新課程取代最多5項課程至原有課程選擇名單(全部不得多於20項)；及/或重新排列已選擇課程的先後次序；及/或刪除名單上已選擇的課程。申請人於「My DRAFT Programme Choices」完成選擇後，必須遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」，方會被9所「大學聯招辦法」參與院校及/或SSSDP「資助計劃」院校考慮。