把握免費修改課程選擇 最後機會

各位DSE應屆考生昨日已取得成績單，而從今天起至7月18日，是各位可以在獲分配個人時段免費修改課程選擇的最後機會，有意修改選擇的申請人，必須於指定時段登入JUPAS網頁修改課程選擇。
申請人可以增選及/或以新課程取代最多5項課程至原有課程選擇名單(全部不得多於20項)；及/或重新排列已選擇課程的先後次序；及/或刪除名單上已選擇的課程。申請人於「My DRAFT Programme Choices」完成選擇後，必須遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」，方會被9所「大學聯招辦法」參與院校及/或SSSDP「資助計劃」院校考慮。
當申請人成功遞交課程選擇後，會於確認頁面看到已儲存的課程選擇，亦會收到大學聯招處的確認電郵及SMS。修改後的課程名單，將作為申請人的最終課程選擇，9所「大學聯招辦法」參與院校及/或SSSDP「資助計劃」院校將以該課程選擇名單編定評核結果名單以作遴選程序之用。申請人應保留確認頁面及相關訊息作紀錄，「大學聯招處」只接納此等紀錄及訊息為有效證明文件。
如申請人錯過是次修改課程選擇的個人時段，或於遞交修改後希望再次修改課程選擇，便必須於7月18日下午1時15分前重新遞交修改課程要求，並透過指定途徑(信用卡/轉數快/繳費靈網上服務)繳交250元修改費用。申請人須於成功繳費及收到即時確認通知後1小時內，修改課程選擇並重遞交至「My CONFIRMED Programme Choices」。另外，重新遞交僅屬一次性質，其後將不會受理再次重新遞交的要求。